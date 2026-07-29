Venerdì 31 luglio torna l’evento speciale “Luci nel bosco. Cinema, arti, natura”: una lunga notte per abitare i luoghi e il paesaggio | Tiggiano

TIGGIANO (Lecce) – Venerdì 31 luglio, il Bosco-Giardino di Palazzo Baronale Serafini-Sauli a Tiggiano, in provincia di Lecce, torna ad aprirsi al cinema, alle arti e alla riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Dal tramonto all’alba, uno dei più grandi giardini all’italiana del Salento accoglierà una nuova edizione di “Luci nel bosco. Cinema, arti, natura”, l’evento speciale della Festa di Cinema del reale e dell’irreale dedicato alla cura del paesaggio e alla relazione con piante, animali ed ecosistemi. Tra lecci, querce, pini secolari, aranceti e piante aromatiche, proiezioni, laboratori, incontri, installazioni site specific, musica e dj set animeranno il Bosco-Giardino, dando vita a una notte in cui immagini, suoni e presenze si intrecciano al paesaggio e alle molte forme di vita che lo abitano.

Nata dall’esperienza della Festa di Cinema del reale e dell’irreale, Luci nel bosco pone al centro il rapporto tra immaginari e territori. Il cinema documentario diventa uno strumento per osservare il paesaggio e le sue trasformazioni, mentre gli interventi artistici invitano a riconoscere il bosco non come semplice scenario, ma come spazio vivo, capace di orientare le opere e suggerire nuovi modi di abitarlo.

In questa prospettiva, l’edizione 2026 si sviluppa nel contesto di Tiggiano Social Farm, promosso dal Comune di Tiggiano e da Big Sur. “Il progetto Tiggiano Social Farm si inserisce in una serie di attività che il Comune mette in piedi per valorizzare i suoi beni culturali con una visione volta a costruire, a partire dai più piccoli, responsabilità, coscienza ambientale e inclusione attraverso le arti visive, la musica e anche il cinema”, spiega il Sindaco di Tiggiano Giacomo Cazzato. “Luci nel Bosco è l’evento più importante inserito in Tiggiano Social Farm, finanziato dal ministero dei Beni Culturali, un programma di servizi nel Bosco Giardino di Palazzo Serafini Sauli che torna, dopo due anni di lavori, restaurato e rinnovato nelle sue specie arboree. Un grazie a Big Sur e a Officina Visioni per questo importante lavoro e a tutti gli operatori che si sono impegnati per l’ottima riuscita della notte di Luci Nel Bosco.”

Fino al 2 ottobre, il programma coinvolge la comunità in attività dedicate ad agricoltura, apicoltura, artigianato, lettura e cinema, intrecciando cultura, ambiente e inclusione sociale. Luci nel bosco entra così in un percorso più ampio, fondato sull’idea che prendersi cura di un luogo significhi anche costruire nuovi immaginari capaci di generare attenzione, conoscenza e partecipazione.Una visione che assume un significato ancora più urgente in un tempo segnato dagli effetti del cambiamento climatico.

La Puglia brucia da nord a sud, dal Gargano al Salento; incendi e roghi continuano a ferire paesaggi e comunità. Di fronte a questa crisi, Luci nel bosco sceglie di non distogliere lo sguardo: invita a restare svegli, vigili e in ascolto, trasformando la notte e il bosco in uno spazio di attenzione condivisa, presa di coscienza e partecipazione. Lo fa attraverso gli strumenti propri della Festa di Cinema del reale e dell’irreale: le immagini, i suoni, l’arte e la creazione di occasioni di confronto.

“Luci nel bosco è un’avventura cinematografica, artistica, culturale, ambientale della Festa di cinema del reale e dell’irreale – dichiarano il direttore artistico Paolo Pisanelli e il direttore creativo Francesco Maggiore -. Abbiamo il piacere di organizzare un evento che esplora un luogo bellissimo nel Capo di Leuca e dura dal tramonto fino all’alba, per tutte le persone che hanno a cuore gli alberi, le piante, gli animali, la cura della terra, insieme a tutte le artiste e gli artisti che hanno scelto di mettere a disposizione la loro arte per raccontare il mondo che viviamo. Siamo in una crisi profonda che ci riguarda tutti: siamo per il CESSATE IL FUOCO, per il rispetto degli alberi, della terra, delle persone… per questo noi ci siamo, con ciò che abbiamo e che sappiamo fare, e chiediamo ai cittadini di mobilitarsi e partecipare attivamente. Partiamo da Tiggiano per raggiungere il resto d’Italia: abbiamo ottenuto la collaborazione di Regione Puglia e del Comune di Tiggiano, andremo ovunque ci siano persone che hanno a cuore il futuro del Pianeta. Non possiamo fermarci: continuiamo a immaginare un mondo migliore, un altro mondo possibile. Vogliamo PACE subito. Restiamo umani.”

IL PROGRAMMA

A tradurre questa visione in un’esperienza condivisa è un programma che attraverserà il Bosco-Giardino dal tramonto all’alba, alternando cinema, performance, musica, installazioni e incontri. Ad aprire la serata saranno le percussioni, le voci e le danze del Collettivo Tambór (ore 20.00), seguite da Salento Suite / Lampi, sonorizzazione dal vivo a cura di Michele Sambin (ore 20.30).

Dopo un primo passaggio di Cinecaos, con proiezioni di cose impreviste (ore 20.45), il sindaco di Tiggiano Giacomo Cazzato e Paolo Pisanelli inaugureranno ufficialmente il Bosco-Giardino Serafini-Sauli (ore 20.50).

Alle 21.00 saranno presentati i film vincitori dei concorsi CORTIIIIIIII e CINEMA90 dell’ultima edizione della Festa di Cinema del reale e dell’irreale: SueñaAhora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini, racconto notturno e sospeso di una Cuba immersa nel blackout, e Una notte, in riva al mare di Francesca Nathalie Trentadue, breve storia di un amore perduto affidata a una voce che riaffiora nella notte.

Il percorso cinematografico intreccerà poi paesaggio, memoria e presente. Si comincia con l’omaggio a Vittorio De Seta e il suo Isole di fuoco (ore 21.30), documentario premiato al Festival di Cannes nel 1954, che racconta la vita sull’isola di Vulcano, sospesa tra il lavoro quotidiano e la minaccia di nuove eruzioni. Seguiranno Diogene 1977/2016 e Olivocello di Michele Sambin (dalle ore 21.45), dedicati rispettivamente alle trasformazioni del paesaggio e alla memoria degli ulivi del Salento, distrutti dalla Xylella e dall’insensatezza umana.

Uno spazio specifico sarà riservato alla Palestina, in collaborazione con GAZA INTERNATIONAL FESTIVAL FOR WOMEN’S CINEMA: saranno proiettatiAre You Still Alive? e Red Like Blood (ore 22.00), due cortometraggi del 2024 costruiti con materiali d’archivio che si interrogano su guerra, perdita e memoria. A seguire, in collaborazione con WeWorld Italia e Fase Festival, sarà proiettato Everyday in Gaza di Omar Rammal (ore 22.10), racconto della resistenza quotidiana della comunità palestinese attraverso le storie di chi, tra le macerie, continua a prendersi cura degli altri.

Il programma proseguirà con la presentazione del Museo Multimediale della Cultura del Lavoro di Leverano (ore 22.30) e con la proiezione, in collaborazione con CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa, di Blühende Blumen (ore 22.40), film d’archivio del 1925-1926 musicato dal vivo da Albis Umbra, che attraverso il time-lapse restituisce la crescita e il movimento delle piante. Seguiranno la presentazione del Comitato Prevenzione Incendi Salento (ore 22.50) e, a venticinque anni dal G8 di Genova, il documentario Don Vitaliano di Paolo Pisanelli (ore 23.00), ritratto del sacerdote irpino impegnato nel movimento pacifista e no-global e protagonista delle giornate del 2001.

La notte prenderà forma anche attraverso le ‘Apparizioni nel bosco’, video installazioni e allestimenti a cura di Big Sur. Un percorso di suoni e visioni con gli oggetti luminosi di Maurizio Buttazzo, gli attraversamenti sonori in cuffia di Quiet Zone con la sonorizzazione ambientale ‘Bosco digitale’ di Albis Umbra, le animazioni di Marco Cazzato tratte dallo spettacolo ‘Nomadic canto per la biodiversità’ di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, l’opera video generativa dell’artista visivo Andrea Stefanelli, il visual ’Esedra’ di Enrico Rollo, i Vulcani di Efrem Barrotta, una serie di arazzi artigianali realizzati in collaborazione con Tessitura Calabrese e Egg Essential Items, e le restituzioni dei laboratori di TiggianoSocial Farm dedicati alla biodiversità e al riuso.

A mezzanotte inizierà la Festa nel bosco con i dj set di Troony e Titty T.; alle 03.00 sarà invece la volta di Stranotte, listening session immersiva tra suono, parola e immagini, di e con Alberto Conversano, Clara Cozzolino e Anthony Vilella. La performance accompagnerà il pubblico verso la sonorizzazione dell’alba, a cura di clar3rt (ore 03.45).

Più che una successione di appuntamenti, Luci nel bosco propone un’esperienza da vivere fino alle prime luci del giorno, nella quale cinema e arti diventano strumenti per osservare il paesaggio, ascoltarne le presenze e immaginare nuove forme di convivenza.