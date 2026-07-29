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Venerdì 31 luglio torna l’evento speciale “Luci nel bosco. Cinema, arti, natura”: una lunga notte per abitare i luoghi e il paesaggio | Tiggiano

Una lunga notte dedicata al rapporto con le piante e gli animali, alla cura e alla tutela del paesaggio, tra proiezioni, laboratori, allestimenti site specific, musica e dj set fino all’alba

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