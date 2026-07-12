Eccellenze gastronomiche salentine: l’ insalata grika

L’insalata Grika è un piatto fresco e tipico della tradizione culinaria popolare grica, che oggi può accompagnare egregiamente tutte le carni alla brace. Per i vegetariani, in particolare, l’Insalata Grika, con l’aggiunta di formaggio fresco locale – preferibilmente primo sale – e una fetta di puccia (pane casereccio), rappresenta un piatto completo ed equilibrato tipico della così detta “dieta mediterranea”.
Gli ingredienti di cui è composta, nel giusto dosaggio che gli “esperti dell’insalata” conoscono, emanano una varietà di profumi e di sapori mediterranei che riconducono la memoria ai pasti frugali dei contadini a termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro nei campi, dopo la mietitura o dopo la raccolta del tabacco che, a Martignano, un tempo era un’importante fonte di reddito.
Proprio in questi giorno si sta svolgendo a Martignano la 32^ Sagra dell’Insalata Grika e della Salsiccia.
Ingredienti
– pomodori per insalate (preferibilmente il Morciano di Leuca)
– minunceddhe (meloncelle, preferibilmente quelle di San Donato)
– peperoni cornetti
– cipolla bianca
– peperoncino piccante
– rucola selvatica
– olive nere alla capasa (preferibilmente Celline di Nardò)
– capperi sott’aceto
– origano
– formaggio primo sale
– olio d’oliva extravergine
BUONA E SANA
L’insalata grika, nell’ambito della sana educazione alimentare:
– rappresenta un mix di sostanze preziose per la nostra salute, un completo piatto unico che garantisce un apporto equilibrato di carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali, sostanze antiossidanti e anticolesterolo che mettono al riparo dal rischio di carenze o eccessi nutritivi;
– ha capacità antitumorale;
– previene infarti e malattie cardiovascolari;
– tiene sotto controllo la pressione;
– rafforza arterie e cuore;
– è un antimicrobico;
– favorisce la secrezione di succhi gastrici e la digestione.
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