Il Comune di Veglie abolisce la tassa sui passi carrabili: meno tasse e più attenzione ai cittadini

VEGLIE (Lecce) – Il Consiglio Comunale di Veglie ha approvato all’unanimità l’abolizione della tassa sui passi carrabili, dando attuazione a un preciso impegno assunto dall’amministrazione comunale con i cittadini.

La decisione, sostenuta anche dai consiglieri di opposizione, rappresenta una scelta condivisa nell’interesse della comunità e conferma la volontà dell’amministrazione guidata dalla sindaca Mariarosaria De Bartolomeo, di alleggerire il carico fiscale su famiglie e attività economiche, eliminando un tributo che negli anni era stato percepito da molti come un costo poco giustificato.

“L’abolizione della tassa sui passi carrabili dimostra che è possibile ridurre la pressione fiscale senza compromettere l’equilibrio dei conti pubblici”, sottolinea la sindaca.

“Una gestione attenta e responsabile delle risorse consente di adottare misure concrete a favore dei cittadini, inserendosi in una più ampia visione amministrativa orientata alla semplificazione, alla riduzione del peso fiscale su famiglie e imprese e alla valorizzazione delle risorse pubbliche”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Fai.

“L’impegno assunto in campagna elettorale è stato mantenuto. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito: meno tasse quando possibile, meno burocrazia, più servizi e maggiore attenzione ai cittadini. È questa la nostra idea di amministrare Veglie”, conclude la sindaca.