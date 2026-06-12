Veglie celebra lo sport e la socialità torna “La festa dello sport” e si accende “Veglie in Mood”

VEGLIE (Lecce) – Una serata dedicata allo sport, al benessere e alla condivisione. Venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 18.30, l’Area Mercatale e Via Madonna dei Greci si trasformeranno in un grande spazio aperto alla cittadinanza per accogliere la seconda edizione della Festa dello Sport, appuntamento ormai atteso e partecipato che riunisce associazioni, atleti e famiglie all’insegna dei valori dello sport e della vita sana.

Saranno circa 300 gli atleti coinvolti nelle esibizioni e nelle dimostrazioni sportive che animeranno l’evento. Numerose le discipline rappresentate: taekwondo, muay thai, danza, tiro con l’arco, mountain bike,vela, podismo, calcio e ginnastica ritmica. Un’occasione per conoscere da vicino le realtà sportive del territorio e per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle diverse attività proposte dalle associazioni locali.

A partire dalle ore 21.30, la serata proseguirà con “Veglie in Mood”, format che unisce intrattenimento, musica e convivialità. Grazie all’impegno degli organizzatori, della Pro Loco Veglie, di tante attività del territorio e con il patrocinio del Comune di Veglie, il centro cittadino si animerà con momenti di aggregazione, street food, drink, spettacolo e divertimento.

A chiudere la manifestazione sarà il coinvolgente Party Salento con la partecipazione di Ferrari and Cooking – Orecchiette Testarossa. L’intero evento sarà inoltre completamente accessibile, confermando l’attenzione verso l’inclusione e la partecipazione di tutti.

«C’è grande entusiasmo per questa seconda edizione della Festa dello Sport, una manifestazione che intendiamo far crescere negli anni perché crediamo fermamente nel valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva», dichiara l’assessore allo Sport Gianni Rollo. «Saranno ore di festa e condivisione durante le quali gli atleti presenteranno le proprie discipline, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino le tante realtà sportive presenti sul territorio. L’invito è rivolto soprattutto ai più giovani e alle famiglie che, in vista della nuova stagione sportiva, potranno orientarsi nella scelta del percorso più adatto alle proprie passioni».

«Sport, musica, convivialità e comunità sono gli ingredienti di una giornata che rappresenta perfettamente lo spirito della nostra città», afferma la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo. «Lo sport è il punto di equilibrio di uno stile di vita sano e costituisce uno straordinario veicolo di inclusione e socialità. Allo stesso modo, iniziative come Veglie in Mood contribuiscono a vivere e valorizzare gli spazi pubblici attraverso la partecipazione e il piacere di stare insieme. Con questo appuntamento apriamo ufficialmente la stagione degli eventi estivi, pronti a vivere un calendario ricco di emozioni e a prepararci alla grande festa di fine giugno dedicata al nostro patrono San Giovanni Battista».