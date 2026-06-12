Festa grande a Veglie dove dal 23 al 26 giugno in onore del patrono San Giovanni Battista

1 of 4

VEGLIE (Lecce) – Da martedì 23 a venerdì 26 giugno 2026 sarà di nuovo festa grande a Veglie in onore del patrono San Giovanni Battista. Quest’anno passano da tre a quattro le giornate di devozione e tradizione nel piccolo comune salentino, tra antiche cerimonie e qualche novità – tra cui il momento dedicato all’antico rito dell’acqua di San Giovanni, il santo che battezzò Gesù nelle acque del Giordano – grazie al programma realizzato da Pro loco Veglie, Amministrazione Comunale e Parrocchia San Giovanni Battista e Irene, con la collaborazione di PugliArmonica, con il Patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare.

SAN GIOVANNINO PATRONO DI VEGLIE: LA STORIA

In questo storico centro del nord Salento è custodita e venerata, già dalla metà del 1700, una delle poche statue di San Giovannino: opera lignea in stile barocco, di scuola napoletana, raffigura in versione bambino uno dei Santi più venerati al mondo, unico, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra la nascita terrena (24 giugno). Si presenta come un putto nudo con un agnello ai piedi.

Il culto di S. Giovanni Battista a Veglie si fa risalire a diversi secoli fa, quasi certamente a prima del 1400.

La statua del santo veniva trasportata una volta all’anno, in processione, dal feudo di Veglie a quello della vicina Salice Salentino, dove esisteva una chiesetta dedicata a Santa Elisabetta, madre di San Giovanni, che così, in processione andava a trovare la mamma. Si narra che un anno, la statua, giunta la processione al confine dei due paesi, divenne talmente pesante da impedire di procedere oltre. Tornando indietro, la statua si rivelò nuovamente più leggera, tanto che gli abitanti di Veglie si convinsero che il santo voleva rimanere nel loro territorio e lo elessero così patrono del paese. Di certo la Chiesa Matrice di Veglie fondata tra il XV e XVI secolo era già sotto il titolo di San Giovanni Battista.

La comunità gli dedica da sempre grandi festeggiamenti, sia religiosi che civili. Una vera e propria festa popolare animata da luminarie, complessi bandistici, fuochi d’artificio, tra devozione e intrattenimento.

QUATTRO GIORNATE DI DEVOZIONE, MUSICA E GUSTO

Dal 23 al 26 giugno 2026 si condenseranno i tratti più tipici della ricorrenza, con grande attenzione all’aspetto religioso, ma anche di tradizione, con la presenza di numerosi momenti bandistici, con le storiche formazioni di Veglie (Le) e di Bisceglie (BAT). Sarà una festa di devozione ma anche divertimento, con l’obiettivo di far giungere a Veglie avventori appassionati delle più tipiche atmosfere delle feste patronali. Ad arricchire il programma show e concerti tutte le sere.

MARTEDÌ 23 doppio live, dalle ore 21.30: in Piazza Umberto I Kardìa in concerto con ospite d’eccezione Consuelo Alfieri, mentre in Via Dante Blackout trio in concerto.

Il giorno successivo, MERCOLEDÌ 24, giorno del santo, dalle 9 in Piazza Umberto I, la novità di quest’anno: con l’intento di far conoscere alle nuove generazioni e far tornare a vivere, perché non si perda, l’antico rito dell’ACQUA DI SAN GIOVANNI, in piazza Umberto I sarà allestita un’apposita area per rivivere simbolicamente in maniera collettiva questa tradizione. L’acqua di San Giovanni arrecherebbe salute, prosperità e buona fortuna. Avrebbe addirittura proprietà curative e benefiche. Tutto merito della potenza dei fiori di campo e delle erbe spontanee: ecco perché è così importante questo rituale per le comunità rurali. In generale per scacciare ogni tipo di pericolo e calamità basterebbe lavarsi il viso e le mani con l’acqua dove sono stati lasciati a bagno per tutta la notte erbe e fiori recisi.

Alle 10:30 protagonista la banda: matinée musicale per le vie del paese e in piazza Umberto I con l’Associazione Musicale “Cadenza” di Veglie.

In serata, alle 21.00 sempre in piazza Umberto I esibizione dei tradizionali concerti bandistici in cassa armonica: Storico Premiato Concerto Bandistico “Biagio Abbate” CITTA’ DI BISCEGLIE, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, e Gran Concerto Bandistico del Salento “A. Reino” CITTA’ DI VEGLIE, diretto dal Maestro Cosimo Costa. In Via Dante dalle 21.30 Baby Face U2 tribute in concerto.

GIOVEDÌ 25 alle ore 21.30 in Piazza Umberto I “Circus Salento Show” e in via Dante Alice De Paolis e Ludovico Mieli acustic duo.

VENERDÌ 26 grande chiusura con il CONCERTO DEI GEMELLI DI GUIDONIA. Sono i tre fratelli “inventati” da Fiorello e ormai protagonisti di un grandissimo successo dovuto alla loro capacità vocale ed interpretativa. Fiorello li ha ribattezzati gemelli ma gemelli non sono, sono semplicemente tre fratelli e vengono dalla provincia di Roma. Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi e condotto programmi radiofonici, oggi sono in tour con lo spettacolo “Intelligenza Musicale 2.0.”, in cui interpretano i grandi successi.

“SAPORITA” E LA CASSATINA VEGLIESE

Tutte le sere in piazza XXIV Maggio “Saporita” La festa con gusto dedicata alla tipicità del territorio, a cura dell’Ass. “Terre Arse d’Arneo”. Protagonista di quest’anno sarà la CASSATINA VEGLIESE (staccia) recentemente riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) della Regione Puglia. È un prodotto dolciario della gelateria artigianale vegliese che ha forma di parallelepipedo retto a faccia per lo più rettangolare (alcune volte può capitare anche di vederla quadrata), le cui dimensioni corrispondono all’incirca a 10 cm di lunghezza, 7 cm larghezza e 1,5 cm di altezza; esternamente risulta ricoperta di cioccolato di consistenza croccante, mentre all’ interno si compone dei seguenti gusti: nocciola, cioccolato e fior di latte.

In sezione trasversale si può notare all’interno anche la presenza del savoiardo, imbevuto di liquore Strega.

La cassatina vegliese o staccia è venduta e servita sfusa: viene consumata tenendola tra le dita con un tovagliolino di carta e consumata a morsi. Uno street food di assoluta tradizione che si spera possa fare tendenza in onore della sua storia!

Nelle tre giornate in via San Giovanni sarà allestita “La via dell’Arte”, mostra diffusa nel centro storico.

SAN GIOVANNI DIVINITA’ AGRICOLA

San Giovanni Battista battezzò Gesù nelle acque del fiume Giordano, morì martirizzato ed è chiamato il “Precursore” perché annunciò la venuta di Cristo. Celebre l’episodio in cui sussultò di gioia nel grembo della madre, Elisabetta, quando ricevette la visita di Maria. Cristo stesso lo definì «il più grande tra i nati da donna».

Al culto di San Giovanni sono legati alcuni antichi riti di origine rurale ed agraria, come l’inaugurazione religiosa della mietitura e la purificazione attraverso l’acqua per far crescere abbondanti messi e allontanare malanni e impurità. A Veglie, paese prettamente agricolo e rurale, si rammentano le intercessioni e le processioni in onore del santo in tempi di siccità, carestia e calamità naturali.