Veglie, sopralluogo alla nuova mensa scolastica di Piazza Ferrari: lavori nella fase conclusiva. Investimento da 720mila euro finanziato con fondi PNRR

VEGLIE (Lecce) – Proseguono spediti i lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica di Piazza Ferrari a Veglie. Nel corso di un sopralluogo, l’Amministrazione comunale ha potuto verificare lo stato di avanzamento dell’opera, ormai giunta alla fase conclusiva.

L’intervento, finanziato con 720 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Next Generation EU, rappresenta un investimento strategico per il futuro della scuola e dei servizi destinati agli studenti.

Ad oggi risultano installate la cappa della cucina, gran parte degli arredi, le pavimentazioni, i bagni progettati a misura di bambino e gli infissi dei servizi igienici. È stata inoltre completata la sistemazione delle aree esterne. Dopo la pausa estiva saranno ultimati gli ultimi interventi e la struttura sarà pronta per essere consegnata alla comunità.

“La nuova mensa scolastica è una risposta concreta ai bisogni delle famiglie e un investimento che guarda al futuro della nostra comunità”, dichiara la Sindaca Mariarosaria De Bartolomeo. “Grazie a questa struttura potremo offrire un servizio moderno, efficiente e di qualità, con pasti preparati e serviti caldi agli studenti, migliorando l’organizzazione del servizio e contribuendo anche a contenere i costi per le famiglie. È il risultato di una programmazione lungimirante che ha trasformato un’opportunità del PNRR in un’opera concreta destinata a migliorare la vita dei nostri bambini e dell’intera comunità scolastica.”

Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore ai Lavori Pubblici Fabio Stefanizzi, che sottolinea il grande lavoro svolto in questi mesi. “Abbiamo seguito ogni fase dell’intervento con attenzione e continuità. Oggi vedere il cantiere praticamente ultimato è motivo di orgoglio. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro di squadra tra amministrazione, uffici comunali, tecnici e impresa esecutrice. Continueremo a monitorare gli ultimi interventi affinché la struttura venga consegnata nei tempi previsti e risponda pienamente agli standard di qualità e sicurezza che ci siamo prefissati.”

Il percorso di riqualificazione di Piazza Ferrari proseguirà con ulteriori interventi di miglioramento dell’area, tra cui l’asfaltatura delle strade, completando così un importante progetto di valorizzazione urbana per il quartiere e per tutta Veglie.