Al via il programma di Eventi E-Estate in cultura 2026. Eventi di musica, sport, spettacolo, cultura

VEGLIE (Lecce) – Entra nel vivo la programmazione degli eventi estivi nell’ambito della rassegna E-State in Cultura 2026 a Veglie

Dal 11 al 14 giugno, diversi gli appuntamenti che hanno aperto le danze: La Giornata dello Sport, Veglie in Mood, Veglie Canta Sanremo. Si prosegue fino a fine agosto con gli eventi di seguito riportati:

21 GIUGNO 2026

Lucio&Lucio – Evento musicale organizzato in collaborazione con Accademia Direzione Musica.

Luogo: Biblioteca Comunale.

2 LUGLIO 2026

Festa della Danza 2026 – Spettacolo di danza organizzato in collaborazione con ASD Progetto Danza.

Luogo: Cortile Scuola G. Marconi.

3 LUGLIO 2026

Presentazione del libro “Veglie Nel Settecento” di Sergio Fracasso, organizzata dal Comune di Veglie.

Luogo: Chiostro Frati Minori.

5 LUGLIO 2026

CorriVeglie – Gara podistica organizzata in collaborazione con ASD Salento in Corsa Veglie.

Luogo: Area Mercatale.

10 LUGLIO 2026

Veglie House – Evento musicale organizzato in collaborazione con le attività commerciali Madò e Bar Fiore.

Luogo: Piazza Umberto I.

14 LUGLIO 2026

Letizia’s Dance School – Spettacolo di danza organizzato in collaborazione con l’Associazione Letizia’s Dance School.

Luogo: Piazza Umberto I.

16-17-18 LUGLIO 2026

Settimana dello Sport, della Cultura e dello Spettacolo – Evento patrocinato dal Comune di Veglie.

Luogo: Piazza Umberto I.

24 LUGLIO 2026

Emozioni Sonore – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie.

Luogo: Chiostro Frati Minori.

27 LUGLIO 2026

“Vico Storto, Carità Vecchia” – Spettacolo teatrale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Sacristia.

Luogo: Chiostro Frati Minori.

29 LUGLIO 2026

Insegui il tuo sogno – Veglie Music Gala, evento musicale organizzato in collaborazione con Diego D’Amato World Event.

Luogo: Piazza Umberto I.

7 AGOSTO 2026

“Te cuento el tango” – Spettacolo teatrale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con Frida APS.

Luogo: Chiostro Frati Minori.

8 AGOSTO 2026

L’uomo e il destino – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Cadenza.

Luogo: Chiostro Frati Minori.

13 AGOSTO 2026

“Tributo a Fabrizio De André, tra musica e poesia” – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Papaveri Rossi.

Luogo: Piazza Umberto I.

18 AGOSTO 2026

Piazza in Liscio – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie.

Luogo: Piazza Umberto I.

19-20-21 AGOSTO 2026

Gustiamo Via Italia Nuova – Evento enogastronomico organizzato in collaborazione con gli esercenti commerciali di Via Italia Nuova.

Luogo: Via Italia Nuova.

24 AGOSTO 2026

Viaggio di Armaduk – Presentazione di viaggio organizzata in collaborazione con l’Associazione Global Sail.

Luogo: Piazza Umberto I.

«Il calendario degli eventi estivi 2026 rappresenta un’importante occasione di crescita culturale, sociale e turistica per la nostra comunità – dichiara la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo -. Abbiamo costruito un programma ricco e diversificato, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età, valorizzando al contempo le associazioni, gli artisti e le realtà del territorio che contribuiscono quotidianamente alla vitalità di Veglie. La cultura, lo sport, la musica, il teatro e le tradizioni enogastronomiche diventano strumenti di aggregazione e partecipazione, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori economici e i volontari che hanno collaborato alla realizzazione di questo cartellone, rendendo possibile un’estate ricca di appuntamenti e opportunità di incontro per residenti e visitatori.»

La consigliera Federica Guido aggiunge: «Il programma estivo 2026 è il risultato di un lavoro condiviso con associazioni, scuole di danza, operatori culturali e realtà sportive del territorio. L’obiettivo è stato quello di offrire un calendario equilibrato e inclusivo, capace di valorizzare i talenti locali e di creare momenti di svago, cultura e partecipazione per tutta la cittadinanza. Ogni evento è stato pensato per animare i luoghi simbolo della nostra comunità, dalla Piazza Umberto I al Chiostro dei Frati Minori, dalla Biblioteca Comunale alle altre aree cittadine coinvolte. Siamo certi che questa programmazione contribuirà a rendere l’estate vegliese ancora più attrattiva e partecipata, favorendo occasioni di incontro e condivisione tra cittadini e visitatori.»