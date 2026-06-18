Al via il programma di Eventi E-Estate in cultura 2026. Eventi di musica, sport, spettacolo, cultura

VEGLIE (Lecce) – Entra nel vivo la programmazione degli eventi estivi nell’ambito della rassegna E-State in Cultura 2026 a Veglie
Dal 11 al 14 giugno, diversi gli appuntamenti che hanno aperto le danze: La Giornata dello Sport, Veglie in Mood, Veglie Canta Sanremo. Si prosegue fino a fine agosto con gli eventi di seguito riportati:
21 GIUGNO 2026
Lucio&Lucio – Evento musicale organizzato in collaborazione con Accademia Direzione Musica.
Luogo: Biblioteca Comunale.
2 LUGLIO 2026
Festa della Danza 2026 – Spettacolo di danza organizzato in collaborazione con ASD Progetto Danza.
Luogo: Cortile Scuola G. Marconi.
3 LUGLIO 2026
Presentazione del libro “Veglie Nel Settecento” di Sergio Fracasso, organizzata dal Comune di Veglie.
Luogo: Chiostro Frati Minori.
5 LUGLIO 2026
CorriVeglie – Gara podistica organizzata in collaborazione con ASD Salento in Corsa Veglie.
Luogo: Area Mercatale.
10 LUGLIO 2026
Veglie House – Evento musicale organizzato in collaborazione con le attività commerciali Madò e Bar Fiore.
Luogo: Piazza Umberto I.
14 LUGLIO 2026
Letizia’s Dance School – Spettacolo di danza organizzato in collaborazione con l’Associazione Letizia’s Dance School.
Luogo: Piazza Umberto I.
16-17-18 LUGLIO 2026
Settimana dello Sport, della Cultura e dello Spettacolo – Evento patrocinato dal Comune di Veglie.
Luogo: Piazza Umberto I.
24 LUGLIO 2026
Emozioni Sonore – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie.
Luogo: Chiostro Frati Minori.
27 LUGLIO 2026
“Vico Storto, Carità Vecchia” – Spettacolo teatrale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Sacristia.
Luogo: Chiostro Frati Minori.
29 LUGLIO 2026
Insegui il tuo sogno – Veglie Music Gala, evento musicale organizzato in collaborazione con Diego D’Amato World Event.
Luogo: Piazza Umberto I.
7 AGOSTO 2026
“Te cuento el tango” – Spettacolo teatrale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con Frida APS.
Luogo: Chiostro Frati Minori.
8 AGOSTO 2026
L’uomo e il destino – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Cadenza.
Luogo: Chiostro Frati Minori.
13 AGOSTO 2026
“Tributo a Fabrizio De André, tra musica e poesia” – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie in collaborazione con l’Associazione Papaveri Rossi.
Luogo: Piazza Umberto I.
18 AGOSTO 2026
Piazza in Liscio – Evento musicale organizzato dal Comune di Veglie.
Luogo: Piazza Umberto I.
19-20-21 AGOSTO 2026
Gustiamo Via Italia Nuova – Evento enogastronomico organizzato in collaborazione con gli esercenti commerciali di Via Italia Nuova.
Luogo: Via Italia Nuova.
24 AGOSTO 2026
Viaggio di Armaduk – Presentazione di viaggio organizzata in collaborazione con l’Associazione Global Sail.
Luogo: Piazza Umberto I.
«Il calendario degli eventi estivi 2026 rappresenta un’importante occasione di crescita culturale, sociale e turistica per la nostra comunità – dichiara la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo -. Abbiamo costruito un programma ricco e diversificato, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età, valorizzando al contempo le associazioni, gli artisti e le realtà del territorio che contribuiscono quotidianamente alla vitalità di Veglie. La cultura, lo sport, la musica, il teatro e le tradizioni enogastronomiche diventano strumenti di aggregazione e partecipazione, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori economici e i volontari che hanno collaborato alla realizzazione di questo cartellone, rendendo possibile un’estate ricca di appuntamenti e opportunità di incontro per residenti e visitatori.»
La consigliera Federica Guido aggiunge: «Il programma estivo 2026 è il risultato di un lavoro condiviso con associazioni, scuole di danza, operatori culturali e realtà sportive del territorio. L’obiettivo è stato quello di offrire un calendario equilibrato e inclusivo, capace di valorizzare i talenti locali e di creare momenti di svago, cultura e partecipazione per tutta la cittadinanza. Ogni evento è stato pensato per animare i luoghi simbolo della nostra comunità, dalla Piazza Umberto I al Chiostro dei Frati Minori, dalla Biblioteca Comunale alle altre aree cittadine coinvolte. Siamo certi che questa programmazione contribuirà a rendere l’estate vegliese ancora più attrattiva e partecipata, favorendo occasioni di incontro e condivisione tra cittadini e visitatori.»
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