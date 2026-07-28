Il Premio Specula 2026 all’artista Laura Petracca

Si è svolta il 24 luglio scorso la decima edizione del PREMIO SPECULA, con l’assegnazione del riconoscimento all’artista LAURA PETRACCA. L’evento culturale, patrocinato e sostenuto dal Comune di Specchia, si è svolto in una Piazza del Popolo gremita di pubblico, alla presenza del Presidente del sodalizio, Luca SABELLI, del Sindaco di Specchia, Avv. Anna Laura REMIGI, dell’Assessore comunale alla Cultura, Ing. Michele GIANNUZZI, e dell’Assessore allo Sport, Avv. Nicolina PLACÌ. La serata è stata condotta da Angelo PLACÌ, con il contributo del giornalista Maurizio ANTONAZZO.

La motivazione ufficiale del premio è la seguente: “Artista versatile e poliedrica dallo straordinario talento, Laura Petracca ha saputo coniugare, nel corso della sua quarantennale carriera artistica, il rigore metodologico e la passione per la bellezza e la cultura. La sua arte si esprime su supporti diversi con la stessa intensità emotiva: sulla tela, i suoi dipinti rivelano una narrazione intima, dove la luce e il colore dialogano per dare forma all’invisibile. Sul tessuto, la sua pennellata si fa fluida e leggera, capace di far vibrare la trama e l’ordito di nuova vita. Sul vetro, gioca con le trasparenze, catturando i riflessi e consegnando allo spettatore frammenti di pura luce. Sul legno, rispetta e valorizza la natura della materia prima, fondendo il calore delle venature con la forza del suo segno artistico. Attraverso l’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte, ha guidato intere generazioni di studenti e studentesse non solo alla comprensione delle forme e dei linguaggi visivi, ma anche allo sviluppo di un profondo senso critico ed estetico. Da sempre impegnata nella vita sociale di Specchia, ha partecipato e continua a contribuire con passione al benessere collettivo, rappresentando un punto di riferimento per la comunità. Questo riconoscimento celebra non solo la sua eccellenza tecnica e l’eclettismo di una straordinaria donna e artista, ma anche la capacità di guardare il mondo con occhi in grado di scoprirne la bellezza nascosta, regalandoci opere che toccano l’anima e arricchiscono il nostro patrimonio artistico-culturale.”

L’Associazione “Lucrezia Amendolara”, che nel corso della sua pluriennale attività ha promosso a Specchia numerosi appuntamenti riscontrando sempre un grande successo di pubblico e critica, attribuisce da dieci edizioni il Premio “Specula” (dall’antico nome latino di Specchia) a una personalità locale che si sia distinta nel campo della cultura, dello sport, dell’imprenditoria o dello spettacolo, contribuendo a dare prestigio al territorio. Il premio consiste in un’opera d’arte unica in ceramica realizzata da Agostino Branca e dal suo staff all’interno del laboratorio artigianale “Arte Ceramica Branca” di Tricase.

Il Premio “Specula” è ormai un appuntamento consolidato e molto atteso dalla cittadinanza. A partire dal 2012, il riconoscimento è stato assegnato alla Campionessa di Atletica Leggera in salto triplo, Francesca LANCIANO, nel 2013 al Dr. Giuseppe Maria RICCHIUTO, imprenditore nel settore erboristico, nel 2014 al giornalista Maurizio ANTONAZZO, nel 2015, alla Famiglia MARTINUCCI, titolare dell’omonima azienda dolciaria attiva da oltre 75 anni e nel 2016 allo storico locale, Prof. Antonio PENNA; nel 2018 al Maestro Pasticcere pluripremiato, Giuseppe ZIPPO, nel 2019, all’imprenditore del settore della caffetteria, Francesco SANAPO, nel 2024 al sacerdote impegnato a combattere la malavita, Don Antonio COLUCCIA, nel 2025, riconoscimento ex aequo ai tecnici sportivi: Vito DE BLASI (volley) e Fernando RICCHIUTO (calcio).

Nel corso della stessa serata, prima della consegna del Premio Specula, l’Associazione ha premiato con una targa celebrativa la Volley Specchia (Categoria Open Misto), laureatasi Campione d’Italia 2025/2026 lo scorso giugno, ritirata dal Presidente Rocco REMIGI e dal capitano Marco DE GIORGI, presenti insieme all’intera squadra.

Con la conquista del titolo nazionale, il sodalizio sportivo specchiese — da oltre cinquant’anni affiliato alla FIPAV — ha regalato alla Puglia e al volley salentino il primo successo tricolore nella storia della manifestazione. Una cavalcata straordinaria culminata a Campobasso con la vittoria in finale per 3-0 (25-13, 29-27, 27-25) sull’Invicta Roma Volley. Un traguardo che racchiude in sé l’autentica passione di chi, pur avendo intraprese altre strade professionali nella vita, continua a mettersi in gioco con entusiasmo sul campo da gioco.