Si è spenta Ingrid Ebert pioniera della danza classica a Lecce

Si sono svolti ieri 27 luglio a Lecce, alle ore 17,00, presso la parrocchia di Sant’Antonio a Fulgenzio i funerali della Maestra di danza classica Ingrid Ebert, nota e stimata coreografa e storica insegnante di danza, nata in Germania il 29 luglio del 1931.

Il prof. Wojtek Pankiewicz, che la conobbe bene in quanto il 24 giugno 1986 la premiò, nel corso del Saggio di fine anno, sul palco del Teatro Ariston, consegnandole, a nome dell’Amministrazione comunale, in qualità di Assessore, una targa d’argento celebrativa per i 30 anni di attività artistica a Lecce (nella foto) ha dichiarato : “Lecce deve essere molto grata a Ingrid Ebert, la quale praticamente aprendo nel 1956 a Lecce una Scuola di Danza presso l’ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) è stata la pioniera della danza classica a Lecce formando generazioni di danzatori e coreografi locali. Ha fondato e diretto poi per molti anni la Scuola di danza Classica e Moderna del Teatro Ariston. Molti noti ballerini e coreografi del Salento hanno studiato con lei e la ricordano come una maestra rigorosa e severa, ma anche tanto cara e gentile”.