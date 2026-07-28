Al parroco di Gaza il Premio Castrum Minervae

Castro si prepara a celebrare la XX edizione del Premio Castrum Minervae, uno dei più autorevoli riconoscimenti culturali del Mezzogiorno, in programma domenica 2 agosto, alle ore 21, in Piazza Vittoria.

Vent’anni di storia per un Premio che guarda al futuro, capace di mettere in dialogo cultura, ricerca, innovazione, istituzioni e società civile, nel luogo in cui la tradizione identifica il primo approdo di Enea sulle coste d’Italia e l’antico santuario di Atena-Minerva, simbolo di sapienza, conoscenza e civiltà mediterranea.

Il tema scelto per questa edizione, Dove approdano le idee. Visioni dal Mediterraneo, richiama proprio la vocazione di Castro quale crocevia di popoli e culture, un luogo in cui il patrimonio del passato continua a generare visioni per il presente e il futuro.

Insignito nel 2015 della Medaglia di Rappresentanza del Presidente del- la Repubblica Italiana, il Premio Castrum Minervae si è affermato negli anni come un appuntamento di rilievo nazionale, capace di valorizzare personalità che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita cultu- rale, civile e sociale del Paese.

La XX edizione è promossa dal Comune di Castro, con il sostegno della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e della Banca Popolare Pugliese.

“Il Premio Castrum Minervae nasce dalla consapevolezza che la storia non appartiene soltanto al passato, ma rappresenta uno strumento per interpretare il presente e costruire il futuro.

Castro è il luogo scelto dal poeta Virgilio per ambientare il primo appro- do di Enea sulle coste d’Italia, all’Athenaion, il ricco santuario di Athe- na-Minerva ricordato dalle fonti letterarie antiche: un crocevia che da sempre anima l’incontro tra genti, popoli, idee e culture diverse del Mediterraneo.

Nel celebrare il ventennale del Premio abbiamo voluto rinnovarne la visione, trasformandolo in un riconoscimento nazionale dedicato a coloro che, attraverso la ricerca, la cultura, l’innovazione, l’impegno civile e il dialogo, contribuiscono a generare valore per la collettività. “Dove ap- prodano le idee. Visioni dal Mediterraneo” non è soltanto il claim della manifestazione, ma il nostro modo di immaginare il Mediterraneo: non come confine, ma come spazio di confronto, di cooperazione e di nuove opportunità. È questo il messaggio che, partendo da Castro, desideriamo consegnare alle future generazioni.”

Luigi Coluccia, Sindaco della città di Castro.

LE SEZIONI DEL PREMIO

Nel corso della sua storia, il PREMIO CASTRUM MINERVAE ha sviluppato un sistema di riconoscimenti che riflette i valori ispirati alla figura di Atena-Minerva: la conoscenza, la ricerca, la tutela del patrimonio, l’impegno civile e il dialogo tra i popoli. Ogni sezione del Premio celebra personalità e realtà che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono a costruire una società più consapevole e innovativa.

Premio Castrum Minervae – L’Ingegno di Minerva

Dedicato a chi si distingue nell’archeologia, nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio culturale, trasformando la conoscenza in uno strumento di crescita collettiva.

Premio Castrum Minervae – Il Custode del Mito

Riconosce l’impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, custodendo la memoria dei luoghi e proiettan- dola verso il futuro.

Premio Castrum Minervae – Visione Comune

Assegnato a personalità e organizzazioni che promuovono legalità, cittadinanza attiva, coesione sociale e partecipazione civile.

Premio Castrum Minervae – Patrimonio d’Italia

Dedicato a quanti operano per la tutela, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio culturale nazionale, contribuendo a rafforzarne il valore come bene comune.

Premio Speciale Castrum Minervae – Radici d’Oro

Riconosce persone, istituzioni e realtà che custodiscono e valorizzano le eccellenze del territorio, preservandone identità, tradizioni e patrimonio culturale.

Premio Speciale Castrum Minervae – Il Simposio di Minerva

Per aver promosso, attraverso la cultura del vino e dell’enogastronomia, i valori della convivialità mediterranea, contribuendo alla valorizzazione del territorio e dei sui frutti.

Premio Castrum Minervae – Dialogo e Pace

Realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto, premia espe- rienze di dialogo interculturale, cooperazione e fraternità tra i popoli, con particolare attenzione ai contesti segnati dai conflitti.

LA SERATA

La cerimonia, condotta dalla giornalista Barbara Politi, si aprirà con uno dei momenti più significativi della serata: il conferimento del Premio Castrum Minervae – Dialogo e Pace, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto e con l’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi.

Il riconoscimento è stato attribuito a Padre Gabriel Romanelli, parroco della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, quale testimonianza del suo instancabile impegno pastorale e umano accanto alla popolazione civile in uno dei luoghi più segnati dal conflitto. La cerimonia sarà intro- dotta da un collegamento con Gaza, attraverso il quale sarà condiviso un messaggio rivolto alla comunità di Castro e al pubblico presente, come segno di vicinanza, fraternità e speranza.

Il Premio intende richiamare il valore del dialogo tra i popoli, della cooperazione e della pace, riaffermando il ruolo della cultura e delle istituzioni come strumenti capaci di costruire ponti, promuovere il rispetto reciproco e alimentare una prospettiva di convivenza fondata sulla dignità della persona.

Seguiranno i saluti istituzionali e la presentazione del concept della XX edizione, quindi la consegna dei riconoscimenti, alternata a momenti di spettacolo.

Sul palco si esibiranno Rachele Andrioli con Coro a Coro, Salvatore Del- la Villa presenterà un Reading sul Tempo di Enea “Forse ora la pioggia” di Antonio Errico con le sonorizzazioni di Gianluigi Antonacci.

A chiudere la serata sarà il live set dei Trevize, un dialogo musicale tra elettronica, synth e tradizione pugliese, ideale conclusione del viaggio culturale del Premio Castrum Minervae.

LA STATUETTA CHE RACCONTA IL PREMIO

Per celebrare il ventennale nasce anche una nuova identità del Premio. La statuetta del Premio Castrum Minervae, progettata da FREEJUNGLE, non riproduce la celebre Atena rinvenuta nell’antico santuario di Castro, ma la reinterpreta in chiave contemporanea.

Realizzata in terracotta, la stessa materia che per secoli ha custodito la memoria delle civiltà mediterranee, l’opera è pensata come un “reperto contemporaneo”: un simbolo cioè capace di mettere in dialogo passato e presente e di tradurre i valori di Atena – sapienza, ingegno e visione – nelle sfide del nostro tempo.

Priva della lancia e dello scudo, la dea rappresenta una conoscenza che non si afferma attraverso il conflitto, ma attraverso il dialogo, la ricerca e la cultura: gli stessi valori che il Premio Castrum Minervae celebra da vent’anni.

Il progetto creativo e di comunicazione della XX edizione, è stato curato da Freejungle, creativo e di comunicazione della XX edizione, è stato curato da FREEJUNGLE, agenzia fondata da Luigi Partipilo e Dalila Miggiano.