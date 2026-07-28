Miss Italia, Mariachiara Sfregola è Miss Miluna Puglia 2026

Miss Miluna Puglia 2026 è Mariachiara Sfregola, 18enne di Barletta, neodiplomata e prossima studentessa di Economia e marketing, con il sogno di diventare attricenel cassetto.

La nuova prefinalista nazionale di Miss Italia è stata eletta nel corso della terza finale regionale del concorso che si è tenuta domenica 26 luglio in Piazza Plebiscito a Gioia del Colle, comune sull’altopiano delle Murpge noto per il patrimonio storico-culturale e gastronomico.

A premiarla il Sindaco Giovanni Mastrangelo, il presidente di giuria il Colonnello Antonino Massara, Comandante del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, e per Miluna l’agente di zona Onofrio Ricco e Vittorio Di Tardo dell’omonima gioielleria di Capurso.

L’organizzazione è stata a cura dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle e con la preziosa collaborazione di Piero Mezzapesa e Alessio Milano.

Madrina della serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, è stata Katia Buchicchio, ovvero Miss Italia in carica.

Ospiti la potente voce della cantante Elena Cappiello e la comicità in note del musicomico Antonello Vannucci, che vanta la partecipazione nel programma televisivo Zelig su Canale 5.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti Corniola Vito Parrucchiere da Gravina ed Irsina e Savio HairStylist da Andria per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.