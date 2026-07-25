Domenica 26 e lunedì 27 luglio musica, teatro, libri in provincia di Lecce

SALENTO – Lo spettacolo Petre e il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro conclude la rassegna Storie da Tagliatelle – Stazione Ninfeo

Un doppio appuntamento tra memoria, teatro e canto condiviso. Domenica 26 luglio nel cortile di Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce si conclude la terza edizione di “Storie”, rassegna di teatro e musica curata da Ura Teatro. La serata si aprirà alle 20:45 (ingresso 8 euro con tessera) con “Petre”, opera teatrale in due atti scritta e diretta da Fabrizio Saccomanno, interpretata da Fabio Zullino e prodotta da Cracalia ETS con il sostegno del Comune di Melpignano e del TRAC – Centro di Residenza Pugliese. Lo spettacolo attraversa i secoli e racconta la storia di un paese di provincia, dalle prime comunità fino a un futuro distopico. Tra lavoro e schiavitù, guerre, emigrazioni, sogni, follia, lotte e resistenze, “Petre” interroga una modernità che non sempre coincide con il progresso. Un racconto costruito attraverso frammenti di vite e memorie, per rendere visibili le storie custodite nelle case, nella terra e nelle pietre e sottrarle all’oblio. Alle 22:00 (ingresso 3 euro) gran finale con il concerto di Rachele Andrioli & Coro a Coro, laboratorio permanente di canto polifonico femminile ideato e diretto dalla cantante e musicista salentina. Nato come spazio di apprendimento, ascolto e condivisione dedicato alle donne che amano cantare, si è trasformato in un dinamico spettacolo corale. Attraversando musiche popolari e d’autore provenienti da diverse parti del mondo, Coro a Coro promuove l’incontro tra culture e generazioni e restituisce al canto la sua forza comunitaria e terapeutica. In un tempo segnato da timori, incertezze e chiusure, il coro vuole essere un piccolo argine nel quale la musica costruisce ponti, accoglie e lenisce. Il progetto ha partecipato a numerose manifestazioni, tra cui La Mercè di Barcellona, il Ravenna Festival, al fianco di Giovanni Sollima e dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti per “Le vie dell’amicizia”, e Musicultura allo Sferisterio di Macerata. Tagliatelle – Stazione Ninfeo è il progetto selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS “Presta Columella”, Pazlab, Earth e la compagnia Ura Teatro. Info e prenotazioni Whatsapp 3285317676.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Nuvole Sonore con il trio Ashèblasta al Castello

Sulle terrazze di Nuvole, bistrot e cocktail bar del Castello di Corigliano d’Otranto, prosegue “Nuvole Sonore”, la rassegna curata da Max Nocco. Domenica 26 luglio alle 22:00 (ingresso gratuito | info e prenotazioni 3343429268) appuntamento da non perdere con il concerto degli Ashèblasta. Il trio intreccia la tradizione musicale del Salento con elettronica, dub, ambient e suggestioni mediterranee. Partendo da voci, canti e registrazioni sul campo raccolte negli anni Cinquanta, Roberto Chiga (tamburreddhu salentino, percussioni e programmazioni), Mario Esposito (basso elettrico e ukubass) e Giuseppe Grassi (mandolino e mandola) costruiscono un live nel quale la memoria diventa materia sonora contemporanea. Il nome, preso dal griko, richiama un pane condiviso: un’immagine che racconta lo spirito del progetto, nato per fare della musica uno spazio di incontro, ascolto e ricerca. In scaletta, tra gli altri, i brani di “Apulian Unpopular Music”, recente album che rilegge pizzica, tarantella e stornelli attraverso loop, synth, bassi dub, distorsioni e influenze che attraversano i Balcani, il Nord Africa e altre geografie sonore.

CORIGLIANO D’OTRANTO – Libri e musica all’Art&Lab Lu Mbroia

Per tutta l’estate (ingresso con contributo riservato esclusivamente alle socie e ai soci | info, tesseramento e prenotazioni 3927026114 – lumbroia@massimodonno.it), nell’uliveto dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto, la rassegna Sinfonie rurali prosegue con un calendario che attraversa generi, epoche e geografie sonore, intrecciando memoria popolare, ricerca musicale e convivialità. Domenica 26 luglio la serata prenderà il via alle 21:00 con la presentazione del libro “Senza ombra di dubbio. Storia di un successo alternativo” di Stefano Petranca, pubblicato da Edizioni Esperidi. L’autore ripercorre la propria vita, dalla diagnosi di retinite pigmentosa alla progressiva perdita della vista, raccontando un cammino segnato da ostacoli, conquiste e nuove sfide. Centralinista al Comune di Maglie, maratoneta e tedoforo per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Petranca porta nelle scuole e negli incontri pubblici una testimonianza di coraggio e resilienza. Alle 22:00 seguirà il concerto “Omaggio a Mina, Mia Martini e Fiorella Mannoia”, con Domy Siciliano alla voce e Luigi Botrugno al pianoforte. Un viaggio intenso tra poesia, ritmo e melodie indimenticabili, dedicato a tre protagoniste della canzone italiana.

CUTROFIANO (LE) – Il “Concerto in Masseria” celebra Whitney Houston con “The Voice” in Piazza Municipio

Una voce capace di attraversare gospel, soul, pop e rhythm and blues, trasformando ogni interpretazione in un’emozione collettiva. Domenica 26 luglio alle 21:30 (ingresso libero), in Piazza Municipio a Cutrofiano, la ventunesima edizione del Concerto in Masseria celebra Whitney Houston con “The Voice”, progetto ideato dal pianista Davide Negro. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale. Il pubblico potrà ripercorrere la vicenda umana e professionale di una delle interpreti più amate e influenti della scena internazionale. Non un semplice tributo, ma un itinerario tra canzoni, aneddoti e dialogo con gli spettatori, scandito da successi come “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance with Somebody”, “Greatest Love of All”, “Saving All My Love for You” e “I Have Nothing”. Protagonista sarà Giusy Colì, affiancata da Davide Negro al pianoforte, Mauro Guido alla chitarra, Stefano Bianco al basso e Antonio Murciano alla batteria. La formazione restituirà intensità, eleganza e forza a un repertorio entrato nell’immaginario di diverse generazioni. Nata a Newark nel 1963 e cresciuta nel coro gospel della New Hope Baptist Church, Whitney Houston conquistò la fama mondiale nella seconda metà degli anni Ottanta. Soprannominata “The Voice” per estensione, controllo e potenza espressiva, si mosse con naturalezza tra ballad, dance e sonorità afroamericane, affermandosi anche sul grande schermo grazie a “Guardia del corpo”. La sua versione di I Will Always Love You divenne uno dei simboli della cultura pop contemporanea. Nel corso della carriera raccolse prestigiosi riconoscimenti, ispirò numerose artiste e, nel 2020, fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. L’appuntamento unirà racconto, classici senza tempo ed energia live per ricordare una star assoluta scomparsa nel 2012, ma ancora presente nella memoria e nell’ascolto di milioni di persone. Ingresso gratuito.

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – L’Antidote per l’anteprima di Salento Jazz al Castello

Lunedì 27 luglio (ore 21:00 | info ponderosa.it | biglietti disponibili su Ticketone – Ticketmaster) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita l’anteprima dell’edizione 2026 di Salento Jazz, il festival dedicato ai linguaggi del jazz contemporaneo organizzato e prodotto da Ponderosa Music & Art, che ne cura lo sviluppo artistico e progettuale. Sul palco L’Antidote, progetto che si muove tra jazz, musiche mediterranee e contaminazioni sonore. Il trio nasce dall’incontro tra il percussionista iraniano Bijan Chemirani, il pianista libanese Rami Khalifé e il violoncellista albanese Redi Hasa. Dopo una prima sessione creativa nel 2020, L’Antidote ha trovato compimento alcuni anni più tardi dando vita a una musica che intreccia Mediterraneo e Medio Oriente, tradizione e contemporaneità, scrittura e improvvisazione. Il risultato è un repertorio elegante e profondamente evocativo, costruito sull’ascolto reciproco e sulla libertà espressiva dei tre musicisti. Tra suggestioni persiane, atmosfere balcaniche e sensibilità contemporanea, L’Antidote dà forma a un linguaggio musicale originale, capace di trasformare la diversità in dialogo e la condivisione in bellezza. Dopo questo primo appuntamento estivo, Salento Jazz proseguirà in autunno con un percorso di concerti e incontri dedicato a progetti italiani e internazionali. Il programma, che sarà annunciato nelle prossime settimane, porterà in provincia di Lecce alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena jazz, world e contemporanea, confermando l’attenzione della manifestazione verso le forme più aperte e attuali della ricerca musicale. Salento Jazz 2026 è promosso da Ponderosa Music & Art, in collaborazione con l’Associazione Salento Jazz, con il sostegno di Regione Puglia | POC Puglia 2021-2027 – Linea d’intervento 6.2 “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”, il supporto di Caroli Hotels e in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private.