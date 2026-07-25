Sagre e Feste nel Salento: i prossimi appuntamenti

Tradizioni e feste gastronomiche, per gustare i prodotti tradizionali. Come ogni anno la bella stagione apre le porte alle sagre e alle feste all’aria aperta organizzate dalle proloco. Ecco dunque un elenco dettagliato di tutte le sagre dei prossimi giorni in Provincia di Lecce.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
18 – 26 luglio
Vecchia Torre wine festival – Leverano
23 – 25 luglio
Festa di Santa Cristina – Gallipoli
24 – 25 luglio
Sagra dei ciciri e tria e del vino – Salice Salentino
24 – 25 luglio
Vicoli vivi – Supersano
24 – 26 luglio
Cavalcata storica – Nardò
24 – 26 luglio
Festa di San Biagio – Sannicola
24 – 26 luglio
Festa di Sant’Anna e Gioacchino – Vernole
24 – 28 luglio
Marangiane in festa – Castrì
25 luglio
Festa della solidarietà – Ortelle
25 – 26 luglio
Sant’Anna – Galatone
25 – 26 luglio
Sagra del pane – Cursi
25 – 27 luglio
San Trifone – Alessano
25 – 27 luglio
San Cesario – San Cesario di Lecce
25 – 27 luglio
San Pantaleo – Surbo
26 luglio
Palo della cuccagna – Frigole
26 – 27 luglio
San Pantaleone – Martignano
27 – 28 luglio
Sagra della patata – Felline
27 – 28 luglio
Sagra della friseddhra – Specchia Gallone
28 luglio
Festa del pasticciotto leccese – Surano
28 – 30 luglio
San Brizio – Calimera
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