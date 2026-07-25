“Turismo cafone” a Torre dell’Orso: tra maleducazione e abbandono dei rifiuti

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TORRE DELL’ORSO (Lecce) – La mancanza di senso civico e il rispetto per il litorale non vanno mai in vacanza. Anzi, con l’arrivo dell’estate si ripresenta puntuale il fenomeno del cosiddetto “turismo cafone”, un’emergenza che colpisce con forza diverse località balneari salentine attraverso il mancato rispetto della raccolta differenziata e l’abbandono selvaggio della spazzatura.

Naturalmente i turisti maleducati sono solo una piccola minoranza, ma il loro impatto negativo è vergognoso. I visitatori “mordi e fuggi” e gli affittuari stagionali ignorano frequentemente le norme locali sullo smaltimento, accumulando ogni tipologia di scarto in un unico sacco indifferenziato per poi lasciarlo lungo le strade, nelle aree verdi o all’interno della pineta. Una condotta che genera degrado ambientale, disagi per i residenti e costi aggiuntivi a carico della comunità.

Se da un lato la breve permanenza o la poca dimestichezza con i calendari di conferimento possono creare disorientamento nei turisti cafoni, dall’altro la scarsa informazione non giustifica l’inciviltà. Le isole ecologiche non bastano, è evidente, in alcune zone è necessario tornare ai cassonetti stradali, almeno per limitare il degrado provocato da questa situazione, anche perché i rifiuti dei turisti cafoni non vengono ritirati (nelle foto i rifiuti abbandonati da lunedì scorso a questa mattina a Torre dell’Orso).

L’educazione e il rispetto per i luoghi ospitanti prescindono dalle regole di un singolo comune: tutelare e salvaguardare il territorio rimane un dovere imprescindibile per chiunque decida di viverlo.