Qualità al centro: la Dream ingaggia Elisa Colò

NARDÒ (LE) – Un nuovo ed importante innesto al centro per la Dream Volley Nardò, che prosegue con determinazione la campagna di rafforzamento in vista del campionato nazionale di Serie B1 femminile. La società neretina comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Elisa Colò.

Nata il 18 settembre 2004, 181 centimetri d’altezza, la centrale originaria della Brianza rappresenta un profilo di grande prospettiva ma già dotato di una solida esperienza nei campionati nazionali, garantendo dinamismo, reattività a muro e continuità in attacco.

Cresciuta nei settori giovanili della Lombardia, dove nel 2021/2022 ha disputato il campionato Under 18 con la maglia del Chorus Volley Bergamo , Colò ha fatto il suo esordio a soli 18 anni nella terza serie nazionale (B1) con la Pallavolo Don Colleoni di Trescore Balneario nella stagione 2022/2023.

Successivamente ha ricoperto un ruolo da protagonista in B2 con l’Agrate Motori Volley (2023/2024), prima di intraprendere il percorso al Sud Italia: dapprima l’esperienza in B1 con la Pallavolo Crotone (2024/2025) e, nell’ultima stagione (2025/2026), con la maglia della Zero5 Castellana Grotte.

Il suo arrivo al Pala “Andrea Pasca” aggiunge centimetri, grinta e freschezza allo scacchiere tattico di coach Fabio Saccomanno.

Le prime dichiarazioni ufficiali della giocatrice, che si appresta a vestire i colori neretini e a conoscere l’ambiente e la tifoseria in vista del raduno pre-stagionale:

– Elisa, arrivi a Nardò dopo un’esperienza importante a Castellana Grotte in B1. Cosa ti ha convinto ad sposare il progetto neretino e quali sono state le tue prime impressioni sull’ambiente e sulla società?

Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società per la fiducia. Quando mi hanno presentato il progetto, ne sono rimasta subito entusiasta: le mie prime impressioni a pelle sono state quelle di un ambiente sereno, serio, competente e spinto da una grandissima passione. Per me questi sono gli ingredienti chiave per lavorare bene e in perfetta armonia.

– Nonostante la giovane età vanti già diversi campionati tra B2 e B1 tra Lombardia e Sud Italia. Su quali aspetti del tuo gioco (muro, primo tempo, battuta) senti di essere cresciuta di più nell’ultima stagione e cosa punti a portare al centro della rete per la squadra?

Nell’ultima stagione sento di aver fatto un bel salto di qualità, soprattutto in termini di sicurezza nell’attacco e al servizio. Per quest’anno spero di continuare a crescere ancora e di portare al centro della rete la determinazione giusta per dare un contributo concreto a tutta la squadra.

– La stagione in Serie B1 si preannuncia avvincente e impegnativa. Che messaggio vuoi mandare ai tifosi del Pala “Andrea Pasca” in vista dell’inizio del campionato?

Sapere di poter contare su un pubblico così caldo e caloroso ci dà un forte senso di responsabilità. Ci aspetta un campionato davvero tosto, quindi vedere il palazzetto pieno e sentire il sostegno della nostra gente sarà fondamentale per caricarci e darci la spinta giusta partita dopo partita. Non vedo l’ora di conoscervi tutti in palestra!

La società rivolge ad Elisa un caloroso benvenuto nella famiglia della Dream Volley Nardò, augurandole il meglio per la stagione alle porte.