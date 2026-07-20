Lavoro nel Salento, 468 posizioni aperte nel leccese. Al via l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia

LECCE – Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 468 posizioni aperte, distribuite su 225 annunci.

Il bollettino vede in primo piano il settore turismo, ristorazione e food delivery che si afferma con 99 posizioni aperte, seguito dal settore costruzioni e installazione impianti con 80 posizioni e dal settore delle telecomunicazioni con 51 posizioni. Il settore commercio registra 49 posizioni aperte.

A seguire, il settore amministrativo e informatico e il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero contano entrambi 30 disponibilità ciascuno. Il settore riparazione veicoli e trasporti ne offre 24, l’industria del legno ne conta 22 e il settore pulizie e multiservizi registra 19 posizioni aperte.

Il settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico e l’industria metalmeccanica offrono ciascuno 18 posizioni. Seguono il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente con otto opportunità, il settore bellezza e benessere con quattro posizioni e, per concludere, il settore pedagogico e istruzione con tre disponibilità.

Per quanto riguarda il Collocamento Mirato, sono disponibili quattro posizioni per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e nove posizioni per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).

Il bollettino include, infine, offerte per cinque tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Al via l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a un’assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 28° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia è disponibile al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj