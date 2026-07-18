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Minervino di Lecce, concerto domani sera per il Festival Internazionale delle Arti con “Accademia in Festival” e il grande pianista Sergio La Stella

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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