Tra cronaca e speranza: esce “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario” di Antonio Russo, il libro che dà voce alle vittime e sfida le lacune del sistema

MINERVINO DI LECCE – Venerdì 12 giugno 2026 , ore 20:30 presso la Villa Comunale, a Minervino di Lecce con i saluti istituzionali e gli interventi di Antonio Marte (Sindaco), Claudia Lazzari – Assessore P.O. (Pari Opportunità); Giuseppina Cursano – Presidente CPO (Comitato Pari Opportunità), il coordinamento di Stefania Bandello (Pedagogista) e la presenza del Dott. Antonio Russo (autore del libro) e del Dott. Stefano Donno (Editore de I Quaderni del Bardo edizioni) sarà presentato il volume “Stalking storie straordinarie di un crimine ordinario di Antonio Russo”. L’Evento ha il Patrocinio della Commissione Pari Opportunità (Provincia di Lecce), del Comune di Minervino di Lecce.

Esiste un filo rosso che unisce le cronache quotidiane: lo stalking, un “crimine ordinario” che distrugge vite nel silenzio delle mura domestiche. Antonio Russo, Criminologo, sociologo, rompe questo silenzio in un manuale necessario che è insieme denuncia e strumento di sopravvivenza. Dalla gelosia ossessiva al cyberstalking, l’autore analizza le trappole della manipolazione, fornendo strumenti concreti per riconoscere i primi segnali di pericolo. Ma il cuore pulsante del libro sono le testimonianze: racconti di donne che hanno vissuto la “gabbia”, madri che lottano per i propri figli e storie di chi, nonostante tutto, è riuscita a rinascere. Un’opera fondamentale per non sentirsi più sole, per comprendere le lacune del sistema giudiziario e per trasformare la paura in consapevolezza. Perché vincere si può, ma solo se rompiamo il silenzio. Lo stalking dunque, non è un eccesso d’amore, è una strategia di controllo. Con questa premessa dirompente arriva in libreria “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario” (I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno), l’ultima opera di Antonio Russo. Il volume (che ha il patrocinio gratuito dell’A.S.I. – Associazione sociologi italiani) )non è solo un’analisi criminologica, ma un viaggio profondo nelle “vite interrotte” da una violenza che spesso inizia con un semplice messaggio e finisce in tragedia.

Un manuale di resistenza civile Antonio Russo, con una lunga esperienza sul campo, mette la sua competenza al servizio di una missione urgente: informare per prevenire. Il libro esamina il fenomeno dello stalking in tutte le sue sfaccettature, dal controllo dei social network al gaslighting, fino alla critica puntuale verso le lacune legislative del “Codice Rosso”, che troppo spesso lascia le vittime senza una protezione effettiva.

Le voci della “Gabbia” Il testo si distingue per la sua straordinaria onestà intellettuale, dando spazio a testimonianze dirette scritte “di getto” da donne ferite nel fisico e nell’anima. Tra queste, la drammatica vicenda di Giulia Galiotto, raccontata dalla madre Giovanna Ferrari, e quella di Jessica Filianti, simboli di una lotta che non deve essere dimenticata.

Gli inviti alla lettura – Numerose le personalità che hanno sostenuto l’opera: Donato Metallo (già Consigliere Regionale Puglia) descrive il libro come un percorso di “compassione nel termine alto di Cum Patior, soffrire insieme”; la deputata Stefania Ascari sottolinea come “la violenza non nasce dal nulla… richiede ascolto delle vittime e protezione tempestiva”. Valentina Palmisano (la deputata Parlamento Europeo) definisce il testo un “tassello prezioso” di consapevolezza contro l’isolamento in cui prospera il persecutore; Paolo Pagliaro (Consigliere regionale – Presidente del gruppo Fratelli d’Italia Puglia) scrive : “(…) lo stalking non è un eccesso d’amore, ma una strategia di controllo, una caccia dove la preda viene braccata fino allo sfinimento”; Cristian Casilli (Vicepresidente della Regione Puglia (Assessore al Welfare, Sport e Politiche giovanili) scrive: “Questo libro non racconta un fenomeno. Racconta vite”

Antonio Russo nasce a Tricase (Le) nel 1970. Diplomatosi nel 1990 come perito industriale capotecnico, si arruola e inizia il suo lungo percorso nell’Arma dei Carabinieri prima come Carabiniere Ausiliario, poi come Vice Brigadiere e infine come Maresciallo Capo. Le sue esperienze lavorative lo portano a stretto contatto con il fenomeno dello stalking, da cui rimane subito colpito sui cui si aggiorna continuamente, sin dall’entrata in vigore della legge nel 2009, nata per difendere le vittime di atti persecutori. Purtroppo ha mostrato agli operatori le sue lacune. Quindi lavorando sulla strada, vedendo le numerose difficoltà nell’applicare la legge e nel difendere la vittima dallo stalker è cresciuto il suo desiderio di prepararsi sul tema della violenza e di far conoscere agli operatori del settore le lacune esistenti in merito nel sistema giudiziario. Ha perfezionato le sue competenze partecipando a vari corsi come “Cyberbullsimo e violenza on line”, ”Analisi crimini Violenti” con la discussione dell’elaborato Il Fenomeno Stalking, “Psicologia criminale”, Counselling tradizionale presso l’Università Popolare di scienze della Salute Psicologiche e Sociali di Torino, PNL presso l’Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali di Torino. Relatore in diversi eventi, ha rilasciato interviste a diversi giornali sulla tematica dello stalking. Ha conseguito la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali e ha ottenuto una laurea Honoris Causa in Scienze sociali. Ha conseguito il Master I Livello in “Criminologia e Sicurezza temporanea” e il Master I livello in ”Socio Counselling Nutrizionale” e il Diploma di Abilitazione Alto Commissario dei Diritti UMANI da WPO presso il World Bureau of Intelligence, ha ottenuto la Medaglia Commendatore Umanitario di Pace dal World Parlament of Security and Peace. Ha scritto Stop allo Stalking… Come difendersi, Stalking. La Gabbia, Stalking. Sconfiggerlo si può e Stalking. Storie di un crimine ordinario. Volontario nella International Human Rights Commission, dalla Fondazione Internazionale Papa Clemente XI -Albani è stato nominato Membro d’Onore per “i valori accademici ed umani e per i meriti eccezionali che competono nella sua illustre persona”. Viene premiato dal Comune di Maglie (Le), per l’impegno costante e continuo nella lotta contro la violenza sulle donne, e in varie edizioni del Premio Internazionale “De Finibus Terrae”. Ha inoltre ottenuto il Premio Mondiale per la NonViolenza Golden Galatea 2022 dall’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costaricana. È stato premiato al concorso letterario “Meetale” con la Menzione d’Onore con il saggio Stop allo Stalking come difendersi. È stato anche premiato al concorso letterario “Città del Galateo” di Galatone (Le) con la Menzione d’Onore rilasciata dal Candidato al PremioNobel per la Pace Cav. Hafez Haider. Unico italiano ad aggiudicarsi il prestigioso Panorama International Golden Book Awards 2022 con i suoi libri dedicati allo stalking

Le parole dell’autore “È imperativo trovare una soluzione per tutte le persone a rischio”, afferma Antonio Russo. “L’informazione ha il potere di annientare o indebolire l’allarmante fenomeno dello stalking e dei femminicidi”.