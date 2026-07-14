Neviano, campagne a secco da maggio in zona “Macchie”: il Codacons diffida il consorzio di bonifica centro sud-Puglia

Il Consorzio promette il ripristino “quanto prima”. Due mesi dopo, gli agricoltori innaffiano con le autobotti. A proprie spese. “Da quanto ci hanno segnalato i cittadini, almeno dal mese di maggio 2026 l’erogazione dell’acqua ad uso irriguo nella zona “Macchie”, in agro di Neviano (LE), risulterebbe completamente interrotta a causa della rottura della stazione di pompaggio del pozzo a servizio dell’area – scrive l’avvocato Cristian Marchello, responsabile Codacons – Nel frattempo, gli utenti hanno regolarmente presentato le domande irrigue per la stagione in corso e regolarmente versato canoni e contributi consortili: l’unica cosa che scorre con puntualità, a quanto pare, sono i pagamenti verso il Consorzio. L’acqua, un po’ meno.

Alle segnalazioni formali degli utenti, il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia ha risposto assicurando che i lavori di riparazione erano ‘già stati attivati’ e che il servizio sarebbe stato ripristinato ‘quanto prima’. Espressione suggestiva, ma priva di date, cronoprogrammi e — soprattutto — di acqua: a metà luglio, in piena stagione irrigua e in un contesto di siccità eccezionale, dai bocchettoni non esce ancora una goccia. Il risultato è paradossale: pur di non veder seccare le proprie colture, alcuni residenti sono stati costretti a ricorrere alle autobotti a proprie spese. In pratica pagano l’acqua due volte: una al Consorzio, che non la eroga, e una all’autotrasportatore, che invece la consegna davvero”.

Il 10/07/2026 il CODACONS Lecce ha pertanto trasmesso una formale diffida al Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia — inviata per conoscenza anche alla Regione Puglia, per l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’Ente — ma ad oggi, nonostante la situazione di emergenza, non si è ancora avuto alcun tipo di riscontro. Le richieste del Codacons al Consorzio sono molto semplici e chiare:

1. effettuare le opportune verifiche sui disagi segnalati e, all’esito, ripristinare il servizio irriguo, anche mediante soluzioni alternative temporanee di approvvigionamento;

2. comunicare una data certa di ripristino;

3. riconoscere agli utenti la riduzione o l’esonero dei canoni e contributi irrigui in proporzione al periodo di mancata erogazione, non potendosi pretendere il pagamento di un servizio che semplicemente non c’è.

Un ente pubblico che riscuote i canoni con precisione svizzera e ripara i guasti con serafica lentezza ha un problema serio di priorità. Qui non parliamo di un disagio: parliamo di colture che seccano nel cuore dell’estate salentina e di cittadini che si autotassano per supplire alle inefficienze di chi dovrebbe garantire il servizio. L’associazione invita gli utenti del comprensorio irriguo interessati dal disservizio a segnalare la propria situazione alla sede CODACONS di Lecce, anche ai fini delle eventuali iniziative collettive”.