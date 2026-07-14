Atto intimidatorio contro il consigliere comunale e segretario cittadino del Pd

Racale (Lecce) – Attentato ai danni dell’abitazione di un consigliere comunale e segretario cittadino del Partito democratico.

L’episodio intimidatorio si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi a Racale contro l’abitazione di Daniele Renna. Proprio quest’ultimo si è reso conto dell’attentato, rientrando a casa e ritrovando sull’uscio di ingresso i resti di una bottiglia che presumibilmente conteneva del liquido infiammabile.

Ma l’intenzione non ha sortito effetti, perché le fiamme si sono spente senza propagarsi alla porta.

Il politico ha sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri, che ora conducono le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell’atto criminoso.