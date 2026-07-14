Movida, è caos sulle zone da chiudere: scontro sulla mappa delle vie, Foresio teme una pioggia di ricorsi

LECCE – Non è tanto il principio del nuovo regolamento della movida a dividere la politica, quanto la sua concreta applicazione. A far esplodere il confronto in Commissione Controllo XI, convocata ieri dal presidente Antonio Rotundo, è soprattutto la mancanza di chiarezza sull’individuazione delle vie nelle quali gli esercizi di vicinato sono obbligati ad abbassare le serrande alle 22. Un’incertezza che, secondo l’opposizione, rischia di trasformarsi in un terreno fertile per ricorsi e contenziosi.

Il capogruppo del Partito Democratico Paolo Foresio ha puntato il dito proprio contro quella che definisce una delle principali lacune del regolamento. “Non è affatto chiaro quali siano le strade interessate dalle limitazioni – ha osservato – Una mappatura precisa avrebbe dovuto essere contenuta direttamente nel regolamento, non demandata successivamente alla Polizia locale”.

Per Foresio, l’assenza di indicazioni dettagliate lascia margini di interpretazione e crea incertezza tra gli operatori economici, che rischiano di non sapere con certezza se rientrino o meno nelle aree soggette alle restrizioni. Il consigliere ha inoltre criticato il sistema della premialità, ricordando che “nel solo centro storico ci sono circa 150 locali”: “Non mi sembra che l’adesione di appena 33 gestori possa essere considerata un successo: il meccanismo finisca per favorire soprattutto le attività più strutturate”.

Le stesse perplessità sono state rilanciate dal coordinatore di “Lecce Domani”, Christian Gnoni, che ha raccolto le preoccupazioni degli esercenti di vicinato costretti alla chiusura anticipata dalle 22 alle 6 nelle zone della movida. “La norma lascia troppa discrezionalità”, ha evidenziato, sottolineando come permangano dubbi sulla distinzione tra attività commerciali e attività artigianali, con conseguenze dirette sugli orari di apertura.

A chiarire l’orientamento operativo dell’amministrazione è stato il comandante della Polizia locale, Donato Zacheo, che ha spiegato come gli agenti stiano applicando il regolamento con un’interpretazione letterale. “Chi è titolare di una licenza commerciale deve chiudere alle 22,chi ha una licenza per un’attività artigianale può restare aperto fino all’una di notte, salvo aderire al sistema di premialità”, ha precisato, aggiungendo che nei primi giorni di entrata in vigore del provvedimento “tutti hanno collaborato e non sono emersi particolari problemi nell’attività di controllo”.

Anche dai banchi della maggioranza sono emerse richieste di maggiore chiarezza. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Pasquino ha infatti sollecitato la predisposizione di una mappatura dettagliata delle strade interessate dalle limitazioni, ritenendola uno strumento indispensabile per evitare contestazioni e possibili richieste di risarcimento. Una proposta che ha però trovato la replica immediata di Foresio, secondo il quale non dovrebbe essere la Polizia locale a individuare le aree interessate, ma lo stesso regolamento comunale a definirle in modo inequivocabile. Il confronto si è così trasformato in uno scontro sull’impianto del provvedimento: per il centrosinistra le ambiguità restano numerose e il rischio che il nuovo regolamento possa essere impugnato davanti ai giudici amministrativi è tutt’altro che scongiurato. Per il comando della Polizia locale, invece, l’avvio della nuova disciplina si sta svolgendo senza particolari criticità operative, grazie anche alla collaborazione dimostrata dagli operatori economici. Resta però aperto il nodo più delicato: stabilire con precisione, e senza possibilità di interpretazioni, quali siano le vie in cui le attività di vicinato devono interrompere l’attività alle 22. È proprio su questo punto che si concentrano le maggiori contestazioni e si giocherà, probabilmente, la tenuta del nuovo regolamento.