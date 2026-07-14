Lega, Pippi Mellone eletto all’unanimità segretario provinciale. Marti: “Mellone è la guida giusta per rendere il partito ancora più forte e crescere in Puglia”

LECCE – Il sindaco di Nardò Pippi Mellone è stato eletto all’unanimità segretario provinciale della Lega nel corso del congresso svoltosi presso l’Hotel Tiziano di Lecce. Presenti il coordinatore regionale della Lega in Puglia, senatore Roberto Marti, il consigliere regionale Gianni De Blasi, amministratori, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia.

“L’elezione di Pippi Mellone è una scelta forte e autorevole. È la guida giusta per rendere la Lega ancora più solida, organizzata e protagonista in provincia di Lecce”, dichiara Roberto Marti. “Pippi ha leadership, visione, capacità amministrativa e un rapporto diretto con i cittadini. Ha dimostrato di saper governare, decidere e ottenere risultati. Avrà il mio pieno sostegno e quello dell’intero partito regionale”.

“I dati ci dicono che la Lega nel Salento è forte. Lo è perché è stata costruita attorno a bravissimi amministratori, persone credibili e radicate nei territori. Con Pippi Mellone alla guida compiamo un ulteriore salto di qualità. D’altronde, la forza elettorale di Mellone, sia a Nardò sia in provincia, è stata evidente a tutti durante le ultime elezioni regionali”.

“Ringrazio Roberto Marti, il partito e tutti i delegati per la fiducia che hanno voluto accordarmi”, dichiara Pippi Mellone. “Assumo questo incarico con grande orgoglio, ma soprattutto con un forte senso di responsabilità. Il nostro obiettivo sarà costruire una Lega sempre più presente nei comuni, vicina agli amministratori e capace di ascoltare quotidianamente le esigenze dei cittadini”.

“Lavoreremo per allargare e rafforzare il partito, valorizzando le tante energie, le competenze e le esperienze amministrative presenti sul territorio. Oggi la Lega è un partito nazionale. Un partito di buoni amministratori. Un partito che agisce. La provincia di Lecce ha bisogno di una forza politica concreta, coraggiosa e profondamente radicata, che sappia trasformare le istanze delle comunità in proposte e risultati. Sarà un lavoro di squadra, aperto al contributo di tutti coloro che condividono i nostri valori e la nostra visione di sviluppo per il Salento e la Puglia. Chi mi conosce sa bene quanto il mio modo di governare sia teso ai risultati, alla condivisione delle scelte, alla crescita meritocratica. Le Lega Salento, ve lo assicuro fin da ora, con me diventerà un caso positivo e bellissimo. Un luogo di confronto, partecipazione e azione”.

Nel corso del congresso sono stati eletti anche i componenti dell’Esecutivo provinciale: Giacomo Palese, Mino Miccoli, Angelo Calogiuri, Federica Nuzzaci, Federica Pezzuto,Sandra Manca, Claudio Dell’Anna, Alessio De Vitis, Damiano Rollo e Rino Marzo. La Lega si dota così di un organismo direttivo democraticamente eletto, rappresentativo del territorio e pronto a sostenere la crescita politica e organizzativa del partito.