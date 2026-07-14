Bullismo contro un anziano. Il sindaco ai ragazzi: “Smettetela o ne pagherete le conseguenze”

Surbo (Lecce) – Ha deciso di lanciare un appello sui social per convincere un gruppo di ragazzini a lasciar stare un anziano, preso di mira con continui atti di bullismo.

Lo ha fatto sindaco di Surbo, Ronny Trio con un video pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook. “Quasi ogni sera, dopo le 22, una banda di ragazzi bussa alla porta, fa rumore e invita il signore a uscire per fare non so cosa – ha spiegato il primo cittadino – Ora, prima che finisca in modo irrecuperabile, smettetela, non è giusto che vi poniate in maniera così irrispettosa nei confronti di una persona anziana”.

Trio è ricorso anche al dialetto salentino: “Come si suol dire – ha chiarito Mò bu la sta dicu cu le bone. Se questo appello non dovesse bastare, vorrei farvi sapere che i carabinieri sono stati informati e se dovessero individuarvi, scatterà per voi una denuncia penale e i vostri genitori saranno chiamati a risponderne economicamente. Ci sono altri modi per divertirsi nel tempo libero – ha concluso il sindaco di Surbo – sicuramente non andando a disturbare una persona anziana”.