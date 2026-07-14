Intercettazioni etichettate “Pecorina”: il giudice Errede diffida il ministero e chiede 50mila euro

Il giudice Pietro Errede vuole andare fino in fondo sulla questione delle intercettazioni etichettate “pecorina”. Il magistrato contesta la scelta lessicale usata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce per i brogliacci relativi alla sua utenza durante le indagini che lo riguardavano. “La Procura aveva già disposto la cancellazione dall’Adi, ma i dati risultano ancora nel sistema”, ribadisce la difesa.

Pertanto, tramite il proprio difensore avvocato Loretta Lancia di Pesaro, è stata notificata una diffida risarcitoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze dal magistrato già prosciolto dalla maggior parte delle accuse già in sede di udienza preliminare.

Questa volta, però, l’oggetto della contestazione non riguarda i fatti al centro del processo, bensì le modalità con cui furono etichettati, tra il 2021 e il 2023, i file relativi alle intercettazioni telefoniche disposte a suo carico.

La diffida ricostruisce quanto emerso in sede di discovery dopo la notifica, nel settembre 2023, dell’avviso di conclusione delle indagini.

Le intercettazioni sull’utenza cellulare di Errede, relative al Rit (Registro delle intercettazioni telefoniche), erano state disposte dall’autorità giudiziaria di Potenza ed eseguite a partire dall’ottobre 2021 dal personale del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce.

Esaminando i file in pdf dei relativi brogliacci, la difesa ha rilevato che quelli riferiti proprio all’utenza del giudice erano stati denominati “Brogliaccio. Pecorina 1, 2, 3” e così via, mentre per i Rit degli altri indagati era stata utilizzata la sola dicitura “Brogliaccio.1, 2, 3”.

Secondo quanto si legge nell’atto, la circostanza avrebbe suscitato stupore e ilarità tra i diversi difensori che ebbero modo di visionare i file, oltre a un notevole imbarazzo per lo stesso Errede, considerato che il termine “pecorina”, nel gergo comune, allude a una specifica posizione sessuale. Per la difesa, la scelta di quella parola non avrebbe altra spiegazione, vista anche la natura dei reati contestati nel procedimento che riguardavano esclusivamente la pubblica amministrazione, se non quella di un intento denigratorio nei confronti dell’immagine e della reputazione del magistrato.

A seguito di un esposto disciplinare presentato direttamente da Errede, la Procura di Potenza, con un provvedimento del 23 aprile 2024, avrebbe disposto la cancellazione dall’Adi (l’Archivio digitale delle intercettazioni) dell’espressione “incriminata” “perché lesiva dell’immagine dell’indagato”. La cancellazione, tuttavia, si sarebbe rivelata di fatto ineseguibile per l’impossibilità tecnica di modificare i dati già inseriti nel sistema, con la conseguenza che il danno all’immagine e alla reputazione del magistrato risulterebbe, secondo la difesa, tuttora presente.

Per gli stessi fatti risulta già pendente, in fase istruttoria, un separato contenzioso civile risarcitorio avviato da Errede davanti al Tribunale di Catanzaro, territorialmente competente a decidere per i magistrati in servizio a Potenza.

Da accertamenti interni disposti sulla vicenda, di cui la difesa dichiara di avere contezza, sarebbe emerso che a ideare e inserire materialmente la parola “pecorina” nel sistema di intercettazione utilizzato, sarebbe stato un luogotenente all’epoca in servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce. Alla stessa iniziativa, definita nell’atto “assolutamente gratuita e offensiva”, la difesa imputa anche una responsabilità omissiva dei diretti superiori del militare, che non avrebbero effettuato alcun controllo idoneo a prevenire la lesione dell’altrui immagine.

Sulla base di questi elementi, la diffida richiama la responsabilità della pubblica amministrazione di appartenenza per il fatto commesso dal proprio dipendente nell’esercizio delle funzioni, secondo il principio dell’immedesimazione organica previsto dagli articoli 28 della Costituzione e 2043 del codice civile.

L’avvocata invita il Ministero dell’Economia e delle Finanze a prendere contatti con il suo studio legale entro 15 giorni dalla notifica dell’atto, per una soluzione bonaria della controversia, per una somma non inferiore a 50mila euro oltre alle spese legali. In mancanza di riscontro entro il termine indicato, la difesa preannuncia di voler procedere nelle sedi legali opportune per la tutela delle ragioni del proprio assistito.

L’interrogazione parlamentare

La vicenda era inoltre stata oggetto di un’interrogazione del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto al ministro della Giustizia Carlo Nordio. La risposta data il 15 gennaio del 2025 fu che, la Procura di Potenza, sollecitata a dare risposta sulla vicenda, prese le distanze dall’accaduto, evidenziando che si trattò di un’iniziativa interna della polizia giudiziaria, del tutto informale, avvenuta all’interno di uffici di pg ed all’insaputa della stessa. Non solo. La Procura aggiunse inoltre di aver immediatamente ordinato la cancellazione delle espressioni offensive, richiedendo al comandante provinciale della Guardia di finanza di Lecce, cui era stato delegato lo svolgimento delle operazioni di intercettazione telefonica, di identificare i responsabili e procedere alle successive iniziative disciplinari. “Si tratta di un’iniziativa che merita un plauso per aver colto la gravità dell’accaduto e per aver sollecitato la doverosa attivazione dei poteri disciplinari spettanti al vertice dell’organo di polizia delegato alle indagini affinché vicende analoghe in futuro non si ripetano” conclude l’atto firmato da Nordio. Nonostante tutto non abbiamo notizia di iniziative disciplinari intraprese.