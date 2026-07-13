Osaka: più la Scienza avanza, più la Psicoterapia torna alla Relazione

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Osaka, Giappone. In un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale promette di rivoluzionare ogni ambito della nostra vita, ci si sarebbe potuti aspettare che il congresso annuale della SPR,Society for PsychotherapyResearch, tra i più autorevoli appuntamenti scientifici internazionali dedicati alla ricerca in psicoterapia, fosse dominato da algoritmi, neuroscienze e tecnologie. E invece, ascoltando le ricerche presentate da studiosi provenienti da tutto il mondo, prendeva forma una convinzione inattesa: più la scienza affina gli strumenti con cui studia il cambiamento psicologico, più torna a interrogarsi su ciò che accade nello spazio più difficile da misurare, ma forse più decisivo di tutti: la relazione tra terapeuta e paziente.

Per anni la Psicoterapia è stata valutata attraverso una domanda essenziale: il paziente sta meglio?

Oggi quella domanda non è più sufficiente.

La Ricerca Internazionale cerca di comprendere qualcosa di ancora più profondo. Perché alcune persone cambiano rapidamente, altre molto più lentamente e altre interrompono il percorso senza riuscire a beneficiarne? Che cosa accade davvero nello spazio invisibile che si crea tra terapeuta e paziente?

È proprio lì che oggi si concentra una delle frontiere più affascinanti della Psicologia Contemporanea.

Uno dei filoni più innovativi presentati a Osaka utilizza il machine learning, apprendimento automatico, un ramo dell’Intelligenza Artificiale che consente ai computer di riconoscere schemi e imparare dall’analisi di grandi quantità di dati, senza essere programmati con istruzioni specifiche per ogni singola situazione. Applicato alla Psicoterapia, questo strumento analizza migliaia di dati clinici raccolti nel corso degli anni con l’obiettivo di individuare precocemente quali percorsi terapeutici abbiano maggiori probabilità di successo. L’Intelligenza Artificiale non viene quindi immaginata come sostituta dello Psicoterapeuta, ma come un supporto capace di aiutarlo a comprendere meglio la complessità di ogni singola storia clinica. Accanto alla tecnologia emerge un concetto profondamente umano: la fiducia epistemica, sviluppata dallo psicoanalista e ricercatore britannico Peter Fonagy, tra i maggiori studiosi contemporanei della psicoterapia e della teoria dell’attaccamento. È la disponibilità a riconoscere nell’altro una fonte affidabile di conoscenza e a lasciarsi trasformare da ciò che accade nella relazione. Non significa semplicemente fidarsi del proprio terapeuta, ma concedersi la possibilità che quella relazione cambi il modo di guardare se stessi, gli altri e il mondo.Secondo gli studi presentati, questa disponibilità sembra associarsi a una minore frequenza delle cosiddette rotture dell’alleanza terapeutica: quei momenti delicati in cui il rapporto tra terapeuta e paziente si incrina attraverso silenzi, incomprensioni, distanze emotive, conflitti.

Ed è proprio su questi passaggi apparentemente invisibili che si concentra un’altra ricerca internazionale, che ha confrontato psicoterapeuti statunitensi e indiani per comprendere quanto la cultura influenzi il riconoscimento delle difficoltà relazionali durante la terapia.

Il risultato suggerisce un elemento particolarmente interessante.

Al di là delle differenze culturali, i terapeuti sembrano cogliere gli stessi segnali. Un cambiamento nello sguardo, una voce diversa dal solito, una postura più chiusa, silenzi insoliti, ritardi ricorrenti o appuntamenti annullati senza apparente motivo.

Ma l’aspetto più affascinante è un altro.

Molti terapeuti raccontano di percepire che qualcosa è cambiato ancora prima di riuscire a spiegarlo con le parole. Descrivono una tensione fisica, una sensazione corporea, un’intuizione improvvisa che precede il ragionamento consapevole.

Per molto tempo queste percezioni sono rimaste ai margini della ricerca scientifica. Oggi, invece, iniziano a essere studiate con crescente interesse, suggerendo che anche il corpo del terapeuta possa diventare uno strumento prezioso di ascolto e comprensione.

Tra tutti i contributi presentati, uno dei più intensi ha però spostato lo sguardo dai pazienti ai terapeuti.

Per la prima volta, il centro della ricerca non erano le sofferenze di chi chiede aiuto, ma quelle di chi ogni giorno prova ad accompagnarlo.

Le interviste hanno restituito un’immagine sorprendentemente autentica dello psicoterapeuta. Una persona che può provare vergogna dopo una seduta difficile, sentirsi inadeguata, interrogarsi sulle proprie scelte cliniche o temere di non essere stata abbastanza utile.

È un’immagine che restituisce tutta l’umanità della professione.

Dietro ogni professionista esiste un essere umano che continua a mettersi in discussione. E forse è proprio questa capacità di riconoscere i propri limiti, invece di negarli, a rendere ancora più profonda la qualità della cura.

Un altro filone di ricerca ha approfondito le cosiddette esperienze emotive correttive, quei momenti nei quali il paziente vive, all’interno della relazione terapeutica, un’esperienza emotiva diversa da quella che ha sempre conosciuto.

Le ricerche mostrano come alcune sedute continuino a produrre effetti molto tempo dopo la loro conclusione. Il cambiamento non si esaurisce con la fine della seduta. Continua nelle conversazioni con le persone amate, nelle decisioni quotidiane, nelle emozioni che improvvisamente assumono un significato nuovo, nel modo in cui ci si guarda allo specchio e si rilegge la propria storia.

La terapia, in altre parole, continua a vivere ben oltre i cinquanta minuti della seduta.

Osservando nel loro insieme questi studi, ciò che più mi ha colpito non è stata la varietà dei temi affrontati, ma la direzione verso cui molti di essi sembravano convergere.

La Psicoterapia del futuro sarà certamente sempre più personalizzata. L’Intelligenza Artificiale aiuterà a individuare percorsi più efficaci. Le Neuroscienze continueranno a svelare il funzionamento della mente. La Biologia offrirà nuove chiavi di lettura dei processi relazionali.

Eppure, proprio mentre la Scienza compie passi da gigante, riaffiora una verità antica.

Nessun algoritmo è in grado di sostituire uno sguardo che accoglie davvero. Nessuna tecnologia può replicare la fiducia che nasce quando una persona si sente finalmente compresa. Nessun modello matematico riesce a creare quello spazio di sicurezza nel quale un essere umano trova il coraggio di raccontare la parte più fragile di sé.

Forse è questa la riflessione più preziosa che porto con me da Osaka.

Il futuro della Psicoterapia non sarà una scelta tra Intelligenza Artificiale e relazione umana. Sarà la capacità di mettere la tecnologia al servizio dell’incontro, senza dimenticare che ciò che trasforma davvero una vita continua a nascere nello spazio invisibile che due persone costruiscono insieme.

Perché la relazione non è soltanto il luogo in cui la terapia prende forma. È il luogo in cui, molto spesso, il cambiamento diventa finalmente possibile.