“20 Anni di Incanto”: il grande successo del saggio di fine anno della Lorisa Dance

LECCE – Una serata destinata a rimanere nella memoria di centinaia di spettatori. Lo scorso 27 giugno 2026, il Teatro Politeama Greco ha fatto da cornice a “20 Anni di Incanto”, lo straordinario saggio di fine anno della Lorisa Dance, un evento che ha celebrato il ventesimo anniversario della scuola trasformandosi in un autentico viaggio tra emozioni, arte e passione. Uno spettacolo intenso, ideato e diretto artisticamente da Lorisa Paja, che ha conquistato il pubblico dall’inizio alla fine con un susseguirsi di performance spettacolari.

Sul prestigioso palcoscenico si sono alternati 130 allievi, protagonisti di una rappresentazione capace di raccontare vent’anni di storia, sacrifici, sogni realizzati e crescita continua. Attraverso coreografie coinvolgenti, scenografie suggestive e una colonna sonora ricca di intensità, la danza è diventata linguaggio universale, capace di emozionare, unire e trasmettere valori profondi.

Il pubblico ha tributato lunghi applausi alle esibizioni di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e breaking, frutto di un anno di intenso lavoro e dell’impegno quotidiano di allievi e insegnanti. Ogni coreografia ha raccontato un frammento del percorso della Lorisa Dance, confermando l’elevato livello artistico raggiunto dalla scuola in due decenni di attività.

Determinante il lavoro del corpo docente, composto da Marilena Martina, Elisabetta Centonze, Elisa De Vita, Giovanni Andrioli, Federica Rizzo, Gloria Ianne e Alice Pischedda, professionisti che con competenza e dedizione hanno accompagnato gli allievi nella loro crescita artistica. Fondamentale anche il contributo dello staff organizzativo formato da Anastasia Gentile, Francesca De Luca, Olsi Paja ed Eleonora Renis, il cui impegno ha garantito una macchina organizzativa impeccabile.

Ad impreziosire ulteriormente una serata già ricca di emozioni sono stati gli ospiti speciali Sybar Crew e Little Phil, accolti con entusiasmo e calorosi applausi da un teatro gremito.

Nel corso della manifestazione non sono mancati i ringraziamenti ai partner Leo Costruction, Cam Service S.r.l., BCC Leverano e Aneva Collection, il cui sostegno ha contribuito alla realizzazione dell’evento, così come un sentito riconoscimento è stato rivolto alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che, in questi vent’anni, hanno sostenuto il percorso della scuola.

Con 180 tesserati, la Lorisa Dance si conferma oggi una delle realtà più solide e dinamiche del territorio, punto di riferimento nella formazione artistica e umana di giovani danzatori, capace di coniugare qualità, inclusione e continua innovazione.

Ma le celebrazioni del ventennale non si sono fermate al sipario del Politeama. Il giorno successivo, infatti, la scuola è partita alla volta di Washington, dando immediatamente continuità alla propria vocazione internazionale. Due giovani promesse della Lorisa Dance hanno vissuto un’importante esperienza formativa negli Stati Uniti: Diego Polimeno ha preso parte alle lezioni del prestigioso Washington Ballet, mentre Eros Renna ha frequentato il percorso dell’All10 Breaking Academy, un’opportunità di altissimo livello che conferma la costante attenzione della scuola verso la crescita professionale dei propri allievi anche oltre i confini nazionali.

“20 Anni di Incanto” non è stato soltanto un saggio di fine anno, ma la celebrazione di una storia costruita con passione, sacrificio e dedizione. Un traguardo prestigioso che, allo stesso tempo, rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo. Sotto la guida di Lorisa Paja, la Lorisa Dance continua infatti a guardare al futuro con entusiasmo, ambizione e la volontà di formare nuove generazioni di artisti, portando sempre più in alto il nome della scuola e del territorio.