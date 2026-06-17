“Intelligenza Artificiale negli enti locali”: il 19 giugno al Castromediano un incontro di formazione promosso dalla Provincia per i comuni del territorio

LECCE – “IA negli enti locali”: la Provincia di Lecce, nell’ambito della sua funzione istituzionale di assistenza tecnico-amministrativa, punta ancora una volta ad offrire nuovi stimoli e contenuti di supporto all’azione dei Comuni del territorio, anche attraverso la formazione.

E’ per questo che venerdì 19 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, nell’auditorium del Museo Castromediano a Lecce, si terrà un incontro di approfondimento dedicato all’attualissimo tema dell’Intelligenza Artificiale in relazione all’attività degli enti locali territoriali.

Promossa dalla Provincia di Lecce, grazie alla collaborazione con Liquid Law, spin-off dell’Università del Salento, e con il Data Protection Officer dell’Ente, l’iniziativa formativa mira ad un aggiornamento e allineamento degli enti locali sugli aspetti più innovativi della transizione digitale, in primis l’intelligenza artificiale, oltre che su altri profili della materia, come la gestione e conservazione dei documenti informatici, anche in rapporto ai profili di e-procurement.

La giornata, pertanto, è rivolta principalmente ai responsabili della Transizione digitale comunali, per i quali vuole essere un primo step di un hub stabile di formazione, ai segretari comunali, ai Dpo (responsabili protezione dati), ma anche a sindaci, assessori e consiglieri comunali.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce e di Angelo Caretto, segretario generale dell’Ente.

Spazio, quindi, agli interventi degli esperti, moderati dalla giornalista Roberta Lomonaco, Capo Ufficio Stampa della Provincia di Lecce.

In particolare, prenderanno la parola Chiara Basile, dirigente Area Qualificazione di AgID (Regolazione, identità e portafoglio digitale); Cosimo Elefante, direttore Dipartimento per la Transizione Digitale Regione Puglia; Marco Mancarella, associato di Informatica Giuridica Data Science Center Unisalento, fondatore LiquidLaw srl e Graziano Garrisi, cultore Informatica giuridica Unisalento, responsabile Area Privacy LiquidLaw srl.