Polizze per medici: perché specializzazione e ruolo incidono sulla scelta

Nel valutare un’assicurazione medici, il vero punto di partenza non può essere una formula standard, ma deve basarsi sulla combinazione tra l’attività realmente svolta e la posizione legale del professionista. Ruolo, specializzazione e mansioni pratiche incidono infatti sulla natura stessa della responsabilità civile, che in Italia è oggi rigidamente regolata dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017). Un medico dipendente e un libero professionista hanno doveri diversi davanti alla legge e, di conseguenza, hanno bisogno di architetture assicurative radicalmente differenti.

Perché la specializzazione può fare la differenza

Ogni specializzazione medica presenta caratteristiche proprie. Alcune attività sono prevalentemente diagnostiche, altre prevedono interventi chirurgici, procedure invasive, gestione dell’urgenza, prescrizioni continuative o monitoraggio di pazienti nel lungo periodo. Queste differenze incidono in modo diretto sul modo in cui le compagnie assicurative costruiscono le polizze professionali, poiché modificano radicalmente l’esposizione al rischio statistico per l’assicuratore.

La natura delle prestazioni determina l’esposizione al rischio per la compagnia assicurativa. Gli assicuratori valutano la sinistrosità potenziale incrociando la frequenza statistica delle richieste di risarcimento con la gravità economica dei possibili danni. Di conseguenza, le diverse discipline della medicina vengono suddivise in specifiche classi di rischio: un’attività chirurgica o d’emergenza comporterà una valutazione differente rispetto a un’attività esclusivamente consultiva o ambulatoriale. Questo posizionamento influenza in modo diretto non solo l’entità del premio assicurativo, ma anche la determinazione dei massimali minimi necessari per garantire una reale tutela del patrimonio del professionista.

Il ruolo professionale: dipendente o libero professionista

Oltre alla specializzazione, l’elemento cardine imposto dalla Legge Gelli-Bianco per la scelta della polizza è il ruolo contrattuale con cui il medico esercita. La reale discriminante tra chi lavora in una struttura e chi opera in autonomia non è di tipo organizzativo, ma attiene al diverso regime di responsabilità civile previsto dalla legge, che divide il mercato in due macro-soluzioni.

Il medico dipendente (sia di strutture pubbliche che private) risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale. La legge stabilisce che il paziente debba rivalersi in prima battuta sulla struttura sanitaria. Il medico entra in gioco solo in un secondo momento, qualora l’azienda (o la sua assicurazione), dopo aver risarcito il danneggiato, decida di rivalersi sul dipendente; per legge, questa rivalsa è ammessa esclusivamente in caso di dimostrata colpa grave. Al dipendente basta quindi una polizza mirata, denominata appunto “Polizza Colpa Grave”.

Il libero professionista che opera nel proprio studio privato instaura invece un rapporto diretto con il paziente, configurando una responsabilità di tipo contrattuale. In questo scenario non esiste il filtro protettivo di una struttura: il medico risponde direttamente in prima persona e per qualsiasi grado di errore, anche per colpa lieve. Chi si trova in questa posizione necessita obbligatoriamente di una polizza RC Professionale integrale.

Attività effettiva e copertura assicurativa

Uno degli aspetti più importanti è distinguere la qualifica formale dall’attività realmente svolta. In questo senso, è indispensabile mappare con precisione tutte le attività praticate sia nel presente sia nel passato. Il momento cruciale in cui avviene questa dichiarazione è la compilazione del questionario assuntivo, un passaggio fondamentale che richiede la massima attenzione da parte del professionista.

All’interno di questo modulo vengono spesso richieste in modo esplicito alcune attività specifiche (come la piccola chirurgia ambulatoriale, l’uso di particolari tecnologie o la medicina estetica). Se queste domande sono presenti, significa che per la compagnia assicurativa si tratta di elementi determinanti che devono essere valutati singolarmente per calcolare l’esatta esposizione al rischio. Omettere o sottovalutare una mansione richiesta, anche se svolta solo occasionalmente in passato, può compromettere la validità della tutela: in caso di sinistro, l’assicuratore potrebbe avvalersi del diritto di ridurre il risarcimento o addirittura rifiutare la copertura. La compilazione del questionario non è quindi una semplice formalità burocratica, ma l’atto con cui si scatta una fotografia fedele delle prestazioni, presente e passata, a garanzia della reale efficacia della polizza.

Gli elementi da verificare prima della scelta

Prima di sottoscrivere una polizza professionale, è necessario analizzare la scheda tecnica del prodotto per verificare la presenza di alcuni parametri protettivi fondamentali. La Legge Gelli-Bianco ha introdotto standard rigidi che non possono essere ignorati e che vanno ben oltre il semplice confronto del prezzo commerciale:

il massimale: deve essere adeguato e conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. La legge prevede infatti l’obbligatorietà di massimali minimi di copertura differenziati in base al livello di rischio dell’attività svolta, imponendo soglie di tutela più elevate per le specializzazioni che comportano attività chirurgiche o procedure invasive;

deve essere adeguato e conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. La legge prevede infatti l’obbligatorietà di massimali minimi di copertura differenziati in base al livello di rischio dell’attività svolta, imponendo soglie di tutela più elevate per le specializzazioni che comportano attività chirurgiche o procedure invasive; la retroattività: è la garanzia che copre gli errori commessi nel passato, le cui richieste di risarcimento emergono solo oggi. Per legge, deve essere obbligatoriamente di almeno 10 anni, un elemento essenziale data la natura dei contenziosi medici, che spesso si manifestano a distanza di molto tempo dal fatto;

è la garanzia che copre gli errori commessi nel passato, le cui richieste di risarcimento emergono solo oggi. Per legge, deve essere obbligatoriamente di almeno 10 anni, un elemento essenziale data la natura dei contenziosi medici, che spesso si manifestano a distanza di molto tempo dal fatto; la postuma (o Ultrattività): si tratta della copertura che tutela il medico dopo la cessazione definitiva dell’attività o il pensionamento, proteggendo il professionista (o i suoi eredi in caso di decesso) dalle richieste tardive. Anche in questo caso il minimo legale è fissato a 10 anni;

si tratta della copertura che tutela il medico dopo la cessazione definitiva dell’attività o il pensionamento, proteggendo il professionista (o i suoi eredi in caso di decesso) dalle richieste tardive. Anche in questo caso il minimo legale è fissato a 10 anni; franchigie e scoperti: è importante valutarli con attenzione per capire quale quota del danno, in caso di sinistro, potrebbe effettivamente rimanere a carico del professionista.

Una scelta basata sul profilo reale del professionista

La copertura assicurativa più adatta non è necessariamente la stessa per tutti i medici. Dipende dalla specializzazione, dal ruolo, dal contesto operativo e dall’attività effettivamente svolta. Un medico ospedaliero, un libero professionista, un consulente, un medico di base o uno specialista ambulatoriale possono avere necessità differenti, anche quando appartengono alla stessa categoria professionale.

Per questo motivo è utile adottare un approccio descrittivo e concreto: prima si definisce con precisione come viene svolta la professione, poi si valutano le condizioni più adatte. In questo modo la polizza diventa uno strumento coerente con il lavoro quotidiano del medico, senza generalizzazioni e senza scelte basate solo su formule standard.