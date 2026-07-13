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Polizze per medici: perché specializzazione e ruolo incidono sulla scelta

La professione medica comprende attività molto diverse tra loro, sia per ambito clinico sia per modalità di esercizio. Un medico di medicina generale, uno specialista ambulatoriale, un chirurgo, un radiologo, un pediatra, un anestesista o un odontoiatra svolgono mansioni differenti, operano in contesti diversi e hanno esigenze professionali specifiche. Per questo motivo, quando si parla di copertura assicurativa, non è mai corretto ragionare in termini generici.

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