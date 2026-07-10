Le previsioni meteo del weekend

Puglia- Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Da segnalare solo isolati acquazzoni o temporali sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata caratterizzata da instabilità diffusa con piogge e temporali pomeridiani su Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino-Alto Adige; precipitazioni più sparse su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, qualche addensamento in più sul Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata graduale miglioramento con tempo stabile e cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sull’Appennino con acquazzoni diffusi su Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni più sparsi sulla Toscana; più asciutto sul Lazio con solo isolate possibilità di precipitazioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata su Campania, Calabria e Sicilia; qualche temporaneo addensamento pomeridiano su Molise, Puglia e Basilicata, senza fenomeni di rilievo. Poche variazioni tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime stabili o in rialzo da nord a sud. Massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.

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