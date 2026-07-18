Premio San Pantaleone a Titti Tornesello. De Maria: «Un riconoscimento che rende onore alla sanità salentina»

«Quando viene premiato un medico che ha dedicato la propria vita alla cura dei bambini malati di tumore, viene premiata la parte migliore della nostra sanità». Con queste parole il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce, Antonio Giovanni De Maria, commenta l’assegnazione del Premio San Pantaleone 2026 a Titti Tornesello, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 19 luglio, alle 21, nei Giardini di Palazzo Palmieri a Martignano, nell’ambito delle celebrazioni dedicate a San Pantaleone, patrono dei medici.

Il presidente De Maria puntualizza: «La figura della dottoressa Tornesello rappresenta un patrimonio non solo per l’Ordine dei Medici, ma per tutto il territorio. In questi anni ha costruito, insieme alla sua équipe, un reparto capace di coniugare qualità delle cure, ricerca scientifica, innovazione e umanizzazione dell’assistenza. È la dimostrazione che anche nel Salento si può fare medicina ai massimi livelli, offrendo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie competenze, speranza e vicinanza.»

Per De Maria il Premio San Pantaleone assume un significato che va oltre il riconoscimento personale: «San Pantaleone è il patrono dei medici e richiama ogni professionista ai valori più autentici della nostra missione: competenza, responsabilità, servizio e attenzione alla persona. Per questo considero questo premio un riconoscimento che rende onore all’intera sanità salentina, fatta di tanti professionisti che ogni giorno lavorano con dedizione».

Per Gino Peccarisi: «Il Premio San Pantaleone si conferma un riconoscimento riservato a personalità che hanno lasciato un segno nella medicina, nella scienza e nella società. Dopo Marcello Filotico, Fabio Pollice e Marcello Costantini, il conferimento a Titti Tornesello assume un valore particolare perché, per la prima volta, premia una donna. È un riconoscimento meritato a una professionista che ha dedicato la sua vita ai bambini e alle loro famiglie, facendo dell’eccellenza clinica e dell’umanizzazione delle cure il tratto distintivo del suo lavoro».

La dottoressa Titti Tornesello, originaria di Alezio, dirige dal 2009 l’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce. Laureata e specializzata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, docente universitaria e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. La struttura da lei diretta è oggi inserita nella rete nazionale dell’oncoematologia pediatrica ed è un punto di riferimento per la cura dei tumori infantili e delle patologie ematologiche complesse.

Alla cerimonia interverranno, oltre al presidente De Maria, il parroco di Martignano don Paolo Russo, il sindaco di Martignano Luigino Sergio, il direttore della Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Otranto don Francesco Coluccia e il presidente della Commissione Albo Medici dell’Ordine di Lecce, Gino Peccarisi.