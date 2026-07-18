Luna Park verso il mercato bisettimanale, accordo più vicino: si tratta con gli ambulanti

LECCE – Il Luna Park di Sant’Oronzo si avvicina sempre di più all’area del mercato bisettimanale della 167. È questa, al momento, la soluzione che mette maggiormente d’accordo l’amministrazione comunale e gli operatori delle giostre, dopo settimane di valutazioni alla ricerca di una nuova sistemazione per le attrazioni della festa patronale. Il confronto avrebbe infatti portato a una sostanziale convergenza sull’area che ogni lunedì e venerdì ospita il mercato cittadino, considerata la scelta più praticabile tra quelle rimaste sul tavolo. Prima di arrivare alla decisione definitiva, tuttavia, resta da risolvere la questione degli ambulanti (si pensa a un recupero del lunedì e venerdì concedendo giorni in più). La presenza delle giostre comporterebbe inevitabilmente una riorganizzazione temporanea dell’attività mercatale e proprio su questo aspetto è in corso il confronto per trovare un punto di equilibrio.



Tra le possibilità allo studio c’è il recupero delle giornate di mercato attraverso una diversa organizzazione, individuando una soluzione o una contropartita in grado di limitare i disagi economici per gli operatori. È questo l’ultimo ostacolo da superare per chiudere l’intesa e consentire l’allestimento del Luna Park in tempo per i festeggiamenti di Sant’Oronzo. Esce definitivamente di scena, invece, l’ipotesi dell’aeroporto Lepore. L’area avrebbe offerto spazi sufficientemente ampi e condizioni favorevoli anche sotto il profilo della viabilità, ma la distanza dal centro abitato è stata considerata eccessiva e tale da rendere poco funzionale il trasferimento delle giostre.

La necessità di trovare una nuova collocazione nasce dall’indisponibilità della tradizionale area nei pressi dello stadio Via del Mare, interessata dagli interventi programmati in vista dei Giochi del Mediterraneo e, dunque, non utilizzabile quest’anno per ospitare il parco divertimenti. Nella ricerca di un’alternativa erano state vagliate diverse possibilità. Tra queste anche Settelacquare, soluzione presto accantonata per le possibili conseguenze sulla circolazione e per il rischio di congestionare una zona già particolarmente delicata dal punto di vista del traffico. Non ha superato le valutazioni tecniche neppure l’ipotesi del Foro Boario, dove l’arrivo delle attrazioni e le operazioni necessarie per l’allestimento avrebbero potuto provocare eccessivi disagi. La partita, quindi, sembra essersi ristretta definitivamente all’area del mercato bisettimanale. Comune e giostrai avrebbero trovato il terreno sul quale costruire l’accordo; ora bisognerà individuare una soluzione condivisa con gli ambulanti, conciliando la tradizione del Luna Park di Sant’Oronzo con la necessità di tutelare chi, ogni settimana, lavora nell’area mercatale.