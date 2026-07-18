Prosegue l’attività di controllo del territorio: accertate e notificate 10 violazioni per abbandono di rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Matino, in collaborazione con la Polizia Locale, prosegue con determinazione l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti attraverso un piano di controlli mirati, svolto anche con l’ausilio delle fototrappole installate nei punti maggiormente esposti al fenomeno.

Nel corso del mese di giugno sono state accertate e notificate 10 violazioni per abbandono illecito di rifiuti. Ulteriori accertamenti sono attualmente in fase di istruttoria e, una volta completate le necessarie verifiche amministrative, daranno luogo alla notifica delle relative sanzioni nel breve periodo.

L’azione intrapresa ha l’obiettivo di tutelare e salvaguardare il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili e soggette ad episodi di abbandono di rifiuti, al fine di preservare il decoro urbano, la salute pubblica e l’ambiente.

L’attività di controllo non ha una finalità esclusivamente repressiva. L’obiettivo principale resta la prevenzione, attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e la promozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Tuttavia, quando il senso civico non è sufficiente a contrastare tali fenomeni, l’Amministrazione ritiene doveroso intervenire con fermezza mediante l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di contribuire attivamente alla tutela del patrimonio ambientale, conferendo correttamente i rifiuti e segnalando eventuali comportamenti illeciti.

Rispettare l’ambiente significa rispettare la propria città. Solo attraverso la collaborazione di tutti sarà possibile mantenere Matino più pulita, decorosa e vivibile per le generazioni presenti e future.

“Il decoro e la pulizia della nostra città – dichiara il Sindaco Giorgio Salvatore Toma – sono un bene comune che tutti dobbiamo tutelare. Stiamo proseguendo con impegno l’attività di controllo del territorio, consapevoli che l’educazione e la sensibilizzazione restano la strada principale per migliorare la situazione. Confido nella responsabilità e nella collaborazione di tutta la comunità: piccoli gesti quotidiani, come conferire correttamente i rifiuti, fanno la differenza. Solo lavorando insieme possiamo rendere Matino sempre più accogliente e vivibile per tutti noi e per le generazioni future”.