Aggredisce la convivente e minaccia di morte i familiari: arrestato un 27enne

CARMIANO (Lecce) – I Carabinieri della Stazione di Novoli hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento dei militari è scattato nella serata di ieri a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa per una violenta lite in corso. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso il giovane mentre minacciava di morte la propria convivente. La situazione è ulteriormente degenerata quando l’uomo ha aggredito i familiari della donna presenti sul posto, arrivando a danneggiare la loro autovettura lanciando una pietra.

Nel tentativo di sfuggire all’arresto, il 27enne ha tentato la fuga a piedi per le vie circostanti, ma è stato prontamente inseguito e bloccato. Durante le fasi del fermo il giovane ha opposto una strenua resistenza fisica, ingaggiando una colluttazione nella quale uno dei militari ha riportato lesioni personali.

Al termine delle formalità di rito in caserma, e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale del capoluogo salentino, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nelle quotidiane attività di contrasto alla violenza di genere e ai reati intrafamiliari condotte dal comando provinciale dell’Arma, che rinnova l’invito alle vittime e ai testimoni di tali condotte a denunciare tempestivamente ogni forma di abuso per attivare le tutele di legge.