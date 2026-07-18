Inchiesta migranti, Riesame annulla l’ordinanza: noto personaggio di Lecce torna in libertà

LECCE – Ha lasciato il carcere Batar Bhupendra Singh, il 36enne di origini indiane residente a Lecce, arrestato in un’inchiesta a firma della gip Francesca Mariano che, nei giorni scorsi, ha fatto luce su un presunto sistema illecito con il decreto flussi. su un presunto sistema truffaldino legato al decreto flussi.

Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso discusso dall’avvocato Francesco D’Agata, legale dell’uomo. Altri tre indagati, coinvolti nella stessa inchiesta, sono stati scarcerati. Singh, conosciuto con il nomignolo di Jimmy, era ritenuto un personaggio centrale nell’ambito del presunto sodalizio che avrebbe fatto entrare nel territorio italiano centinaia di cittadini extracomunitari ottenendo consistenti somme di denaro.

Secondo le indagini, il noto soggetto leccese avrebbe avuto il ruolo di reclutare connazionali che avrebbero versato soldi su soldi per arrivare in Italia. Avrebbe gestito, sempre secondo le indagini, i contatti con i migranti impartendo indicazioni e riscuotendo le somme di denaro. ed era finito dietro le sbarre.

Dopo la discussione del suo avvocato, una terna di giudici ha annullato il provvedimento. Sarà ora necessario attendere in prossimi 45 gkorni per conoscere le motivazioni.