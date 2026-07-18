Anteprima, la seconda maglia del Lecce 2026/27. Uno scatto rubato da Michel Caputo durante il set fotografico di oggi a San Cataldo.
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