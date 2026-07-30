“Di nuovo a casa”: la Dream Volley riabbraccia Aurora D’Onofrio in B1

NARDÒ (Lecce) – Un filo granata mai davvero spezzato torna ad intrecciarsi con la storia della Dream Volley Nardò. La società è lieta e orgogliosa di annunciare il ritorno in maglia granata del libero leccese Aurora D’Onofrio (classe 2006), pronta ad affrontare da protagonista la nuova avventura nel campionato nazionale di Serie B1.

Per Aurora si tratta di un vero e proprio “ritorno a casa”. Protagonista assoluta tre stagioni fa nella storica cavalcata che valse alla Dream Volley la prima promozione in Serie B2, D’Onofrio ritrova l’ambiente neretino proprio all’indomani del secondo, straordinario salto di categoria che ha proiettato la squadra in B1. Un binomio vincente che si rinnova e che accende l’entusiasmo della tifoseria granata, pronta a riabbracciare un’atleta stimatissima per qualità tecniche e doti umane.

Nativa di Lecce, cresciuta nel settore giovanile della Scuola Volley Salento e poi della Bee Volley Lecce, Aurora ha costruito giovanissima un curriculum di prim’ordine: i titoli regionali e le finali nazionali giovanili con il Cutrofiano Volley, la promozione in B1 con Francavilla Fontana nel 2022, la convocazione nella Nazionale Italiana Pre-Juniores (con cui ha disputato l’EYOF in Slovenia nel 2023) e, dopo il primo brillante capitolo a Nardò, l’esperienza nella massima serie cadetta in Serie A2 con la Narconon Volley Melendugno (con l’esordio ufficiale a soli 18 anni) e il successivo passaggio al COVEI Alus Volley Acicastello.

Oggi, forte di un bagaglio di esperienza arricchito dai palcoscenici nazionali e dalla Serie A, Aurora torna a Nardò con maggiore maturità e determinazione, pronta a difendere la seconda linea granata in una B1 che si preannuncia avvincente.

Aurora, bentornata a Nardò! Hai lasciato la Dream Volley festeggiando una storica promozione in B2 e oggi ritrovi il club al debutto in Serie B1 dopo un altro grande salto. Che effetto fa indossare di nuovo la maglia granata e quali emozioni provi nel ritrovare un ambiente e una tifoseria che ti hanno sempre sostenuta con tanto affetto?

“Tornare a Nardò è un’emozione davvero speciale. Qui ho vissuto una parte importante del mio percorso sportivo e personale e poter indossare di nuovo questa maglia ha per me un significato particolare. Ritrovo una società che conosco e un ambiente che mi ha sempre fatta sentire a casa, oltre a una tifoseria che mi ha sostenuta con tanto affetto. In questi anni ho avuto la possibilità di crescere, fare nuove esperienze e confrontarmi con realtà diverse. Oggi torno con ancora più entusiasmo, maturità e voglia di dare il massimo per questi colori”.

In queste ultime stagioni hai vissuto esperienze importanti, tra cui il debutto in Serie A2 e il confronto con campionati di alto livello. Quanto e come si sente cambiata l’Aurora di oggi rispetto a quella che lasciò Nardò tre anni fa, e quali consapevolezze porti in dote nello spogliatoio?

“Sento di di essere cresciuta tanto rispetto a tre anni fa, non solo come atleta ma anche come persona. Le esperienze vissute in queste stagioni, dal debutto in Serie A2 ai campionati affrontati lontano da casa, mi hanno insegnato ad affrontare ogni sfida con maggiore consapevolezza e responsabilità. Oggi mi sento una giocatrice più matura, che ha ancora tanta voglia di imparare e migliorarsi, ma con un bagaglio di esperienze che mi ha aiutata a costruire carattere e fiducia. Nello spogliatoio porterò entusiasmo, spirito di squadra e la disponibilità a dare sempre il massimo per le mie compagne e per questa maglia”.

La B1 rappresenterà una sfida stimolante sia per la squadra che per te a livello personale. Quali sono le tue aspettative per questo campionato e cosa ti senti di promettere ai tifosi che non vedono l’ora di vederti nuovamente in campo al Pala Andrea Pasca?

“La Serie B1 sarà una sfida importante e stimolante, sia per la squadra che per me. Affronteremo un campionato competitivo, ma sono convinta che con il lavoro, l’impegno e l’unione del gruppo potremo toglierci delle belle soddisfazioni. A livello personale voglio continuare a crescere, mettermi ogni giorno alla prova e dare il massimo in ogni occasione. Ai nostri tifosi prometto che non mancheranno mai impegno, passione e determinazione, daremo tutto per onorare questa maglia e spero di vivere insieme a loro una stagione ricca di emozioni e soddisfazioni. Il vostro sostegno è sempre stato speciale e non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi, al Pala “Andrea Pasca”.

Ci vediamo presto, forza Nardò!”