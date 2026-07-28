Il 29 luglio a Copertino “Quartetti dal carcere”: musica e danza oltre le prigioni interiori

COPERTINO (Lecce) – Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Giuseppe Spedicati, presenta “Quartetti dal carcere“, concerto performativo per quartetto d’archi, danza e videoproiezioni in programma mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 in Piazza Castello a Copertino. L’appuntamento rientra nella Stagione Estiva del Conservatorio e nel progetto “Tito Schipa Music Factory“. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Nato da un’idea di Andrea Scardigno, autore delle musiche originali e regista dello spettacolo, il progetto è stato sviluppato insieme a Chiara Scardigno, che ne firma le coreografie. Al centro del lavoro non c’è un carcere fisico, ma una condizione interiore: una prigione invisibile costruita dalla solitudine, dalla paura, dalla rabbia, dalla tristezza, dall’instabilità e dall’ipersensibilità.

Lo spettacolo si articola in due atti. Il primo, “Se vuoi puoi“, attraversa uno spazio emotivo nel quale l’arte può trasformarsi in guarigione, resistenza, salvezza e speranza. Il secondo, “Se vuoi, puoi?“, mette in discussione questa formula e affronta la possibilità del fallimento, quando le circostanze della vita incrinano la speranza e rendono difficile trovare una via d’uscita.

Musica originale, movimento coreografico e immagini concorrono a raccontare le reazioni di un individuo imperfetto, solo, ostinato e instabile, impegnato nella ricerca di qualcosa che sembra continuamente sfuggirgli. “Quartetti dal carcere” propone così una riflessione sulle fragilità e sulle aspettative che attraversano le nuove generazioni, affidando alla musica e alla danza la possibilità di creare uno spazio di incontro e condivisione.

Le musiche saranno eseguite dal quartetto d’archi composto da Luca Basile al violoncello, Elisabetta Scardino e Francesco Trianni al violino e Victoria Taurino alla viola. Basile, Scardino e Trianni hanno compiuto o stanno svolgendo il proprio percorso di formazione nei Conservatori di Lecce e Monopoli, mentre Andrea Scardigno frequenta il Biennio di Composizione pop-rock del Conservatorio “Tito Schipa”.

La componente performativa vedrà in scena, in ordine alfabetico, i danzatori Francesco Biasi, Benedetta Del Coco, Davide Dibello, Sophia Guida, Silvia Stefania Siciliani e Paolo Soloperto, collaboratori esterni al Conservatorio. Le coreografie sono di Chiara Scardigno.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Copertino e con il contributo straordinario della Regione Puglia destinato al sostegno e al potenziamento dell’alta formazione musicale sul territorio.