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Il 29 luglio a Copertino “Quartetti dal carcere”: musica e danza oltre le prigioni interiori

Mercoledì 29 luglio alle 21.30, in Piazza Castello a Copertino, il concerto performativo ideato e diretto da Andrea Scardigno per la Stagione Estiva del Conservatorio "Tito Schipa". Ingresso libero

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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