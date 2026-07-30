Torna la Cena in bianco, una lunghissima tavolata sul lungomare di Santa Caterina

SANTA CATERINA (Nardò) – A cena tutti insieme sotto le stelle domani, venerdì 31 luglio, con la Cena in bianco sul lungomare di Santa Caterina. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto della Consulta della Cultura, segue un format che negli ultimi anni si è consolidato in diverse città d’Italia e del mondo e che prevede che un luogo speciale del territorio venga trasformato per una notte in una “camera da pranzo” a cielo aperto con commensali tutti vestiti di bianco e con uno spirito decisamente amico della natura e del contesto che ci circonda. Presupposto della serata infatti, oltre al look e all’allestimento rigorosamente “white”, è il divieto di utilizzare la plastica, quindi si mangia solo con piatti in ceramica, bicchieri in vetro e tovaglioli in tessuto, all’insegna dell’eleganza e della sostenibilità.

La formula è semplice. Basta prenotarsi (ma l’evento è già sold-out), preparare a casa il cibo secondo i propri gusti e le proprie voglie, portare tavoli e sedie, imbandire con fiori, segnaposti, lanterne e candele e condividere con tutti un’occasione unica. Ovviamente alla fine dovrà essere tutto ripulito dai rifiuti e lasciato in ordine. Obiettivo del progetto è essere tutti testimoni di etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza e celebrare la grande tradizione italiana a tavola e la bellezza di un luogo molto bello come il lungomare neretino. Le foto della serata e la circolazione sui social network “restituiranno” proprio al luogo la visibilità che merita.

A partire dalle ore 16 è previsto il posizionamento dei tavoli, dalle 19 l’allestimento, alle 21:30 l’inizio della cena e alle 23 un grande brindisi collettivo. Per l’occasione l’ordinanza n. 473 stabilisce, a partire dalle ore 15 di domani, il divieto di circolazione (tranne per gli autorizzati) e il divieto di sosta/fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli sul tratto di via E. Filiberto compreso tra l’intersezione con via Micca a Santa Caterina e l’intersezione con via Puccini a Santa Maria al Bagno. Per facilitare l’afflusso degli ospiti della cena sul lungomare, sarà raddoppiato il servizio navetta da e per il parcheggio di Vacanze Serene.