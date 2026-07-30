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Attualità

Torna la Cena in bianco, una lunghissima tavolata sul lungomare di Santa Caterina

Iniziativa all'insegna dell'eleganza, della tradizione italiana a tavola e della sostenibilità

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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