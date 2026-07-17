Anziano sacerdote accusa un malore, dopo un tuffo e muore, prima dell’arrivo in ospedale

Gagliano del Capo (Lecce) – Ha accusato un malore, subito dopo essersi immerso in mare. E i soccorsi, seppur tempestivi, non hanno potuto salvargli la vita.

Ancora una vittima lungo la costa salentina. In questo caso si tratta di padre Angelo Buccarello, 82 anni, ex parroco di Gagliano del Capo.

Il tragico episodio si è verificato all’alba di ieri, a Leuca, dove attorno alle 5 il sacerdote aveva deciso di fare un tuffo nelle acque della zona del porto, evidentemente per trovare un po’ di refrigerio dalla forte calura di questi ultimi giorni.

Chi era con lui, ha subito dato l’allarme e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza. Ma i tentativi di rianimarlo, purtroppo, non hanno sortito gli effetti sperati. Da qui il trasporto in ospedale, ma il decesso è avvenuto durante il tragitto verso il nosocomio.

Nel pomeriggio di oggi, alle 17, i funerali nella chiesa di San Francesco da Paola, a Gagliano.