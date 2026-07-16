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Gisela João, la voce del Portogallo al Concertone de La Notte della Taranta

La cantante si aggiunge al cast del Concertone 2026, in programma il 22 agosto a Melpignano

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