Provinciali Lecce, Mazzotta: “Una grande gioia, auguri a Vincenzo Carla’”

“Una grande gioia: cinquantatré amministratori della provincia di Lecce ci hanno permesso di continuare ad avere una rappresentanza di Forza Italia in Consiglio provinciale. Ringrazio la consigliera uscente Valeria Ferraro per il lavoro svolto in questi due anni e faccio un grosso augurio al neoeletto Vincenzo Carlà.” Lo dichiara il capogruppo in Consiglio regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Lecce, Paride Mazzotta

“Dopo l’ottima performance del partito in provincia di Lecce alle elezioni regionali, il risultato di oggi è il frutto di un dialogo costante che portiamo avanti con tutti i consiglieri comunali, con i quali condividiamo ogni giorno azioni e proposte per i rispettivi territori, consolidando il radicamento di Forza Italia. È un impegno quotidiano che ora ci ha consentito di fare gioco di squadra e portare a casa un bel successo”.