“Chiari di Luna”, giovedì 30 luglio a Maglie di scena “Agnese va alla guerra”: tre donne, un unico destino

MAGLIE (Lecce) – Nuovo appuntamento nell’atrio del Liceo Capece di Maglie per “Chiari di Luna”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano giunta alla sua ventiduesima edizione. Giovedì 30 luglio alle 21.15 (con apertura porta alle 20.45) sarà infatti la volta di “Letizia va alla guerra – La suora, la sposa e la puttana”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo.

Un testo di Agnese Fallongo per l’ideazione e la regia di Adriano Evangelisti. Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta a Littoria (l’odierna Latina) dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età, che giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Infine Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, si rivelerà essere il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite. Impreziosito da musiche e canzoni popolari eseguite dal vivo, questo spettacolo delicato racconta uno spaccato drammatico della storia d’Italia, alternando momenti di pura comicità ad attimi di commozione, in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascia il posto al sorriso.

“Chiari di Luna” prosegue il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.