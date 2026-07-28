Si torna a correre con la quinta edizione della “Strapicciotti” ad Alezio

ALEZIO (Lecce) – Il prossimo 2 agosto, ad Alezio, si torna a correre con la quinta edizione della “Strapicciotti”. L’appuntamento si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti in onore della Madonna della Lizza, previsti dal 14 al 16 agosto prossimi. A guidare l’organizzazione è il Comitato Feste Alezio. La manifestazione, oltre ad essere patrocinata dall’amministrazione comunale, vede la collaborazione dell’“ASD 101 Runners Gallipoli”.

Gli interessati potranno effettuare direttamente l’iscrizione sul posto, a partire dalle ore 18.30, oppure presentare la preiscrizione rivolgendosi ai membri del Comitato Feste al seguente recapito telefonico: 320. 8676347.Il ritrovo dei partecipanti è previsto domenica 2 agosto in via del Santuario,mentre la partenza della gara podistica amatoriale in notturna sarà alle ore 19.30.

Era stato lo Juventus Club “Andrea Forunato” di Alezio, nel 1995, a riproporre questa manifestazione denominata “Strapicciotti” con l’obiettivo di mettere insieme un folto gruppo di atleti, amatori e semplici cittadini con l’intento di concludere un percorso prefissato per le strade di Alezio. Dopo il grande successo della prima edizione,la manifestazione non si tenne nel 1997, in quanto il Club bianconero aveva deciso di impegnarsi nell’organizzazione dell’XI torneo di calcio “Città di Alezio”. Nel corso degli anni l’iniziativa è tornata in auge grazie ai tanti volontari, quali i membri del Comitato Feste Alezio. Inoltre, i promotori assegneranno dei riconoscimenti ai primi tre classificati per ogni categoria: il premio per il più anziano iscritto alla gara, l’altro per la famiglia più numerosa, il terzo per la camminata più veloce e il premio simpatia.L’itinerario coinvolgerà le seguenti strade: del Santuario, Roma, tratto via Lizza, Matteotti, Umberto I, Raggi e del Santuario.

«Sarà una serata all’insegna dello sport e del divertimento. Quest’anno, il nostro Comitato, ha voluto riproporre un’altra tradizione aletina come la “Strapicciotti” e per l’occasione invitiamo chiunque volesse passare una giornata diversa a partecipare», afferma il presidente del Comitato Feste Alezio, Davide Restino.