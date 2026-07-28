Provinciali, “Per la Puglia” di Sebastiano Leo incassa due consiglieri: i sindaci di Melendugno e Soleto

“Per usare un’espressione impropria in politica ‘abbiamo scalato le classifiche’ – esulta l’assessore al bilancio Sebastiano Leo, padre del movimento civico ti ha dato in ogni elezione un grande apporto alle vittorie del centrosinistra – Un risultato che va oltre le aspettative, non certo per il valore dei nostri candidati, sul quale non avevamo alcun dubbio, ma perché riuscire a eleggere due consiglieri espressione del civismo rappresentava una sfida tutt’altro che semplice”.

il movimento dell’assessore Leo incassa due consiglieri di peso: il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, e il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino. Questo risultato conferma la solidità di un progetto politico ormai riconosciuto, maturo e in continua crescita che ci consegna una responsabilità ancora maggiore e ci offre un’ulteriore spinta per il percorso che inizierà ufficialmente venerdì 31 luglio, in occasione del congresso regionale di Per La Puglia a Bari. Sarà il momento in cui daremo vita a una fase ancora più strutturata e organizzata, con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza in tutta la regione.

Dopo l’affermazione alle ultime elezioni regionali Per La Puglia rafforza con questo risultato il suo ruolo come punto di riferimento imprescindibile in Puglia e nel Salento, la componente determinante per la costruzione e il rafforzamento del campo largo del centrosinistra.

Una forza civica che oggi si organizza e opera con l’efficacia di un partito, senza però rinunciare alla propria autonomia, alla libertà di pensiero e alla capacità di interpretare i bisogni reali delle comunità. È proprio questa identità a renderci diversi e sempre più credibili: una politica costruita sulla presenza costante, sull’ascolto e sull’impegno quotidiano delle persone nei territori.

Da oggi si apre una nuova fase che darà nuovo slancio al movimento e offrirà a tante donne e tanti uomini impegnati nei territori l’opportunità di contribuire, con competenza e passione, alla crescita della nostra comunità politica”.