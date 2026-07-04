Ridotto in fin di vita dopo una lite per un divieto non rispettato, i fratelli: “Giustizia per il nostro Stefano”

MONTERONI (Lecce) – Ridotto in fin di vita dopo una discussione per un divieto non rispettato. Stefano Giancane, un 41enne di Monteroni (Lecce), lotta tra la vita e la morte. Da mercoledì sera, l’uomo – un dipendente del cimitero del paese – è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce: le sue condizioni sarebbero gravissime. “Non abbiamo certezze su come potrà evolvere il quadro clinico I medici non ci danno tante speranze” raccontano la sorella Rossella e il fratello Roberto al Corriere Salentino.

I fatti. Sono da poco scoccate le 20 del 1° luglio. Giancane è in macchina. Ma compie una leggerezza: procede contromano lungo una strada periferica del paese quando incrocia un altro automobilista con il quale ha una discussione. Giancane, per evitare ulteriori tensioni, chiede scusa e spiega: “Scusami, sono poco lucido. Mia madre non sta bene”. E si allontana. Ritiene che sia tutto finito senza ulteriori strascichi. Raggiunge il bar di un distributore di benzina. E si posiziona davanti a una slot machine. Ignora che l’automobilista – con cui aveva litigato solo pochi minuti prima – lo ha seguito.

Giancane viene sorpreso così alle spalle. L’aggressore agisce a volto scoperto ed è una furia. Lo colpisce alla testa. Poi lo strattona e lo trascina all’esterno del bar dove prosegue il pestaggio. Il 41enne finisce a terra. Sanguina copiosamente mentre l’aggressore si allontana in auto. Alcuni clienti lanciano l’allarme. Sul posto arriva un’ambulanza che trasporta la vittima in ospedale. Le sue condizioni appaiono subito gravissime. “È irriconoscibile, ha i polmoni perforati – racconta sorella e fratello – costola, naso e mandibola rotti”. Nelle scorse ore, i genitori hanno formalizzato una denuncia in questura assistiti dagli avvocati Vito Quarta e Andrea Stomeo. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile che potrebbero risalire all’identità del picchiatore visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area di servizio.

“Sono riuscito a parlare con mio fratello prima che le sue condizioni peggiorassero – racconta la sorella – e mi ha detto di non conoscere l’aggressore. Ma quel che non riesco a comprendere è come si possa ridurre una persona in fin di vita per un divieto non rispettato. Quanto vale la vita di una persona, noi ora vogliamo solo giustizia!” dicono ora fratello e sorella di Stefano.