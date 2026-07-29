Risse, furti e reati contro il patrimonio: raffica di misure preventive nel Salento

SALENTO – Cinque fogli di via obbligatori, due avvisi orali e due Dacur. È il bilancio delle misure di prevenzione adottate dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti, nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione della Polizia di Stato.

Tra i destinatari degli avvisi orali figura un 45enne di Nardò, già colpito dalla stessa misura nel 2011 e con precedenti per rapina in concorso, estorsione, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio e altri reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi. L’8 maggio scorso è stato inoltre denunciato per combustione illecita di rifiuti e incendio boschivo all’interno della riserva naturale statale “Le Cesine”. Il secondo avviso orale è stato notificato a un 56enne di Monteroni, arrestato il 24 dicembre 2025 per fabbricazione, commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente. L’uomo è gravato anche da precedenti per atti persecutori, furto e minacce.

Un foglio di via con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Galatina è stato invece emesso nei confronti di una 57enne straniera residente a Campi Salentina, denunciata per un furto aggravato in concorso commesso l’8 giugno scorso in un negozio di ottica. Le indagini del Commissariato di Galatina, condotte attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso di identificare la donna e la complice. La 57enne, già affidata ai servizi sociali, è stata nel frattempo trasferita nel carcere di Lecce.

Altri cinque fogli di via con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Otranto sono stati emessi nei confronti di giovani tra i 19 e i 29 anni residenti a Palmariggi, Scorrano e Uggiano La Chiesa. Secondo gli accertamenti del Commissariato di Otranto, i destinatari avrebbero preso parte alla violenta rissa scoppiata la sera del 5 aprile nel centro storico cittadino. La lite, nata per futili motivi, degenerò con il lancio di tavoli e sedie e il danneggiamento degli arredi esterni di alcuni locali tra piazza Castello e via Papa Costantino, mettendo in pericolo anche i passanti. I partecipanti sono stati identificati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Per gli stessi fatti il questore ha inoltre disposto due Dacur nei confronti di un 23enne di Uggiano La Chiesa e di un 21enne di Scorrano. Per i prossimi 18 mesi i due non potranno accedere né sostare nelle immediate vicinanze di bar, ristoranti, locali pubblici ed esercizi di somministrazione presenti all’interno dell’intero centro storico di Otranto.