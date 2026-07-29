Fermato in auto con la droga nascosta sotto il sedile: arrestato 23enne

CASARANO (Lecce) – Era già finito in manette poco più di un mese fa per spaccio. Ora un 23enne di Taviano è stato nuovamente arrestato dalla polizia, sorpreso con dosi di crack e cocaina nascoste nell’auto e 415 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’intervento è scattato la sera del 23 luglio, intorno alle 20.30, quando gli agenti del Commissariato di Taurisano, in transito a Casarano, hanno notato un’auto di colore scuro.

Alla guida hanno riconosciuto il 23enne, già arrestato dagli stessi poliziotti il 24 giugno per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Con lui viaggiava un 29enne di Taurisano, noto agli agenti come assuntore di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, il giovane ha mostrato un forte tremolio agli arti superiori e ha fornito risposte poco convincenti sulla sua presenza in zona. I poliziotti hanno inoltre notato che cercava di occultare un oggetto sotto il sedile del passeggero, decidendo quindi di procedere con una perquisizione personale e del veicolo.

Sotto il sedile è stata trovata una busta contenente otto involucri sigillati: cinque con crack in cristalli e tre con cocaina, per un peso complessivo di 2,84 grammi. Nell’auto sono stati inoltre rinvenuti tre telefoni cellulari e il portafoglio del 23enne con 415 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio.

Le perquisizioni personali sui due occupanti hanno dato esito negativo. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce sono stati sequestrati la droga, successivamente analizzata dalla Polizia Scientifica del Commissariato di Taurisano, e il denaro contante.

Al termine degli accertamenti il 23enne è stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari.