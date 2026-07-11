STERNATIA (Lecce) – Sabato 11 luglio, a “Borgo dei Sapori – Sternatia” – Picciurillu Fest continua il viaggio tra tradizione contadina, artigianato artistico, lingua e cultura grika, musica, spettacolo e intrattenimento nel cuore della Grecìa Salentina. Due i live previsti sul palco centrale nel cuore del borgo: Supernova in concerto alle 21:00, mentre alle 22:30 sale sul palco Stella Grande con Anime Bianche Tour. Gran finale domenica 12 luglio: alle 21:00 Andrea Luperto e Carla Petrachi portano in scena “Odi et Amo”, e a chiudere la rassegna, alle 22:30, sono Gli Avvocati Divorzisti.

Sternatia apre le sue strade, i suoi cortili, il suo frantoio scavato nella pietra, e invita tutti, dal 10 al 12 luglio, a percorrerla lentamente: un calice in mano, il profumo del pane appena sfornato, note che risuonano da un vicolo, sentendo la voce di un territorio che non ha mai smesso di custodire le proprie radici. Radici che affondano anche in un nome buffo e antico insieme, capace di entrare anche nel titolo della festa: lu picciurillu, la piccola focaccina tipica, tra i gusti protagonisti della tre giorni.

Dalle ore 19, per tre serate, la festa anima Piazza Umberto I e le vie limitrofe, toccando i luoghi più caratteristici di Sternatia. Il percorso si arricchisce quest’anno di nuove tappe: sarà possibile visitare il frantoio ipogeo, il Chiostro dell’ex Convento dei Domenicani, risalente agli inizi del XVIII secolo e attualmente sede comunale, e la masseria Placerà, dove il pubblico potrà assistere a proiezioni e installazioni multimediali pensate per vivere Sternatia in modo immersivo.

L’evento è organizzato dal Comune di Sternatia, con il contributo della Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale), in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecce, Coldiretti Lecce e Cia Lecce, con il supporto delle associazioni del territorio. L’organizzazione tecnico – logistica è affidata ad Agenzia Eventi di Carmine Notaro.

GUSTO

Il percorso della manifestazione si snoda attraverso la strada del vino e dell’olio, lungo la quale sarà possibile degustare, calice alla mano, una selezione di eccellenze enologiche e olearie presentate dalle aziende del territorio, in un percorso di degustazione di vari prodotti agroalimentari accompagnato da musica dal vivo in diversi punti del borgo.

L’area food, curata in collaborazione con Coldiretti Lecce, Cia Lecce e le associazioni locali, proporrà i sapori tipici della tradizione salentina.

Non mancherà lu Picciurillu, prodotto tipico che racconta semplicità, ingegno e amore: una sorta di focaccina semplice, realizzata con i residui di pasta di pane rimasti attaccati alla madia e recuperati dalle massaie, cotto in forno.

ARTIGIANATO

Uno spazio sarà interamente dedicato all’artigianato artistico, a cura di Confartigianato Imprese Lecce, con opere in pietra leccese, tombolo, luminarie artistiche, terracotta, ferro battuto e molto altro.

MUSICA

Ad accompagnare le tre serate sarà un programma musicale che spazia dalla tradizione popolare al pop, dal latino al reggaeton, fino all’ironia tagliente del cabaret. Si parte venerdì 10 luglio, alle ore 21:00, con i Sciacuddrhuzzi, prima di lasciare spazio, dalle 22:30, ai ritmi caldi della Noche Latina & Reggaeton con il Party Caramelo. Sabato 11 luglio è la volta dei Supernova, in concerto alle 21:00 con l’Anime Bianche Tour, mentre alle 22:30 sale sul palco Stella Grande. Gran finale domenica 12 luglio: alle 21:00 Andrea Luperto e Carla Petrachi portano in scena “Odi et Amo”, e a chiudere la rassegna, alle 22:30, sono Gli Avvocati Divorzisti.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un momento di incontro e condivisione, nel segno della cultura e della tradizione che uniscono la comunità di Sternatia.