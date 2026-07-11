Sapori antichi e comunità: a Merine torna la 32ª Sagra te lu Ranu

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MERINE (Lecce) – Non è una semplice festa di piazza, ma il culmine di un viaggio lungo un anno, un rito collettivo che unisce generazioni nel segno della terra e delle sue radici, è così che Merine si prepara a vivere la 32ª edizione della Sagra te lu Ranu, un appuntamento che quest’anno consolida una tradizione ultradecennale unica nel suo genere.

A fare la differenza è la filosofia che muove l’intera macchina organizzativa: un filo diretto che parte dalla semina e arriva dritto al piatto perché qui tutto è autentico.

La pasta e le specialità culinarie sono il frutto di un lavoro corale, le donne del paese preparano la pasta a mano utilizzando la farina ricavata dallo stesso grano seminato dall’associazione nel mese di dicembre e ovviamente anche le verdure seguono la stessa filosofia, arrivando direttamente dagli orti di comunità.

Tra le specialità più attese spicca lu ranu stampatu, un piatto simbolo preparato fedelmente secondo le usanze dei nonni: il grano viene prima pestato nel mortaio e poi lasciato essiccare al sole.

A spiegare il senso di questo evento è don Luca Nestola, parroco di Merine, che sottolinea il valore sociale e spirituale della manifestazione:

“Siamo alla 32ª Sagra te lu Ranu e la sua unicità sta nel fatto che conserva intatti i piatti della tradizione salentina, attraverso preparazioni eseguite ancora oggi con i metodi antichi. Questo fa sì che la comunità sia coinvolta per l’intero anno in quella che ormai è un’esperienza strutturata, capace di scandire i tempi della semina e della piantagione con quelli della mietitura e della raccolta.”

Per il parroco, l’evento va ben oltre l’aspetto gastronomico:

“È un’esperienza bellissima che, oltre a coinvolgere diverse generazioni, riesce a mantenere vivo il rapporto con la terra, permettendo di comprenderne la ricchezza e la necessità di rispettarla. I tre giorni di sagra sono il momento clou di tutto questo percorso, dove i prodotti trasformati in cibo permettono finalmente di gustare sapori antichi.”

Il segreto della longevità e del successo della Sagra te lu Ranu risiede interamente nel tessuto sociale del paese, non è un caso se il vero motore di tutto è il volontariato, con decine e decine di persone di tutte le età che scendono in campo per accogliere i visitatori.

Il risultato sono tre serate in cui la cultura salentina si esprime al massimo, una festa per il palato, ma anche per lo spirito, mentre a fare da cornice a questa atmosfera di gioia e condivisione sarà la musica popolare, pronta a far ballare residenti e turisti sotto il cielo d’estate.