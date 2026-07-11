Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

9 – 12 luglio

Birra suda Fest – Torre Suda (Racale)

10 – 11 luglio

Casarano in festa – Casarano

10 – 12 luglio

Sagra dell’insalata grika e della salsiccia – Martignano

10 – 12 luglio

Festa della cozza castrense – Castro

10 – 12 luglio

Festa Patronale Sant’Antonio – Montesardo (Alessano)

10 – 12 luglio

Borgo dei Sapori – Sternatia

10 – 12 luglio

Sagra della Volia cazzata on the road – Torre dell’Orso

10 – 13 luglio

Festa Patronale Madonna del Pozzo – Squinzano

10 – 11 luglio

Festa Patronale Madonna del Carmine – Borgagne (Melendugno)

11 – 12 luglio

Le notte degli Astemi – Cannole

11 – 12 luglio

Borgo mascarano in festa – Presicce Acquarica

11 – 12 luglio

La patata mbriaca – Strudà

11 – 12 luglio

Sagra te li sapori saracini – Collepasso

11 – 13 luglio

Festa di Santa Marina – Muro leccese

14 – 15 luglio

Festa di san Pompilio – Campi salentina

15 – 16 luglio

Madonna del Carmine – Nardò

15 – 16 luglio

Madonna del Carmine – Gallipoli

15 – 16 luglio

Madonna del Carmine – Borgagne