Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
9 – 12 luglio
Birra suda Fest – Torre Suda (Racale)
10 – 11 luglio
Casarano in festa – Casarano
10 – 12 luglio
Sagra dell’insalata grika e della salsiccia – Martignano
10 – 12 luglio
Festa della cozza castrense – Castro
10 – 12 luglio
Festa Patronale Sant’Antonio – Montesardo (Alessano)
10 – 12 luglio
Borgo dei Sapori – Sternatia
10 – 12 luglio
Sagra della Volia cazzata on the road – Torre dell’Orso
10 – 13 luglio
Festa Patronale Madonna del Pozzo – Squinzano
10 – 11 luglio
Festa Patronale Madonna del Carmine – Borgagne (Melendugno)
11 – 12 luglio
Le notte degli Astemi – Cannole
11 – 12 luglio
Borgo mascarano in festa – Presicce Acquarica
11 – 12 luglio
La patata mbriaca – Strudà
11 – 12 luglio
Sagra te li sapori saracini – Collepasso
11 – 13 luglio
Festa di Santa Marina – Muro leccese
14 – 15 luglio
Festa di san Pompilio – Campi salentina
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Nardò
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Gallipoli
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Borgagne
- AttualitàSagre e Feste Patronali in Salento: i prossimi appuntamenti
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